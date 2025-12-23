台灣虎航高雄台南熊本航線啟航 深耕日本市場

（中央社記者余曉涵台北23日電）台灣虎航今天起開航高雄-熊本、台南-熊本兩條新航線，這也是台灣虎航首度從台南出發的國際航線，顯示拓展中南部市場與深耕日本市場的決心。

台灣虎航今天發布新聞稿表示，台灣虎航董事長黃世惠今天受邀搭乘高雄-熊本首航班前往熊本機場參與首航儀式，班機抵達後，由熊本縣知事木村敬及超人氣熊本熊率領當地代表親自迎接，並於阿蘇熊本機場舉辦盛大的首航儀式。

台灣虎航表示，台南-熊本首航，在台南機場舉行了隆重的啟動儀式，其中，台灣虎航商務長許致遠也代表台灣虎航前往參加，並與交通部民用航空局局長何淑萍、台南市市長黃偉哲等貴賓進行啟動儀式，共同見證台南新航線的啟航。

台灣虎航董事長黃世惠表示，非常榮幸能迎來高雄、台南直飛熊本雙航線的正式首航，這不僅是台灣虎航對南台灣旅運市場的重視，更是台灣虎航首度將航點布局延伸至台南，正式開拓台南首條直飛航線。

黃世惠說，透過這次雙航線的布局，除了能大幅縮短南台灣與九州之間的距離，更提供了「高雄、台南」雙點進出的彈性選擇，再者，台積電在台南、高雄和熊本都有設廠，此航線的開通，更串聯起台日半導體科技走廊，為產業合作與交流開啟全新篇章。

台灣虎航說，為了慶祝雙航線首航，包括高雄國際機場、台南機場及阿蘇熊本機場今天都特別安排灑水儀式，所有搭乘台灣出發首航航班的旅客，皆可獲得台灣虎航精心設計的限定首航明信片，並推出全新機上餐「阿勇家-東坡肉」。

台灣虎航表示，高雄-熊本與台南-熊本航線開航初期，每週均營運2班，隨著這兩條航線的加入，台灣虎航由高雄出發的日本航點已達9條，連同台南出發的航網延伸，將全面強化南台灣旅客赴日旅遊與商務往來的便利性。（編輯：李亨山）1141223