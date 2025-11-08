台灣虎航高雄客艙組員初試徵選 網羅在地人才深耕南部市場
【記者 王雯玲／高雄 報導】瞄準旅運市場的強勁需求與南台灣深厚的發展潛力，台灣虎航繼上(10)月底迎來第二十五梯客艙組員的報到後，今(8)日再度啟動第二批高雄客艙組員的初試徵選，積極網羅在地人才，期望更多地方優秀生力軍加入。
台灣虎航自上月初宣布招募並開放履歷投遞以來，短短兩週便吸引了近1,900名應試者報名，報名相當踴躍。經初步書面資料篩選後，有超過1,000名求職者符合資格參與今日初試，到考率近九成。本次招募預計錄取30名，競爭激烈，獲錄取者將於明(2026)年第一季報到受訓。
台灣虎航營運長賴俊廸今(8)日也親臨高雄招募現場為求職者進行打氣並表示：「台灣虎航現已運營多條從高雄出發的國際航線，更將於今年12月在台南開航首條國際航線，直飛熊本及沖繩，未來我們將持續評估有潛力的航點，不斷優化南台灣的航網佈局，致力深耕南臺灣。同時，在人才甄選上，我們也期待選出最能代表公司，並在第一線傳遞『熱情、溫暖、真誠』企業形象的優秀人才，展現台灣虎航活潑陽光的正面形象，讓乘客每一次搭乘都能感受到不一樣的新鮮與美好。」
為尋找最能代表台灣虎航的潛力新星，所有考生在初試環節中，皆須先經過脫鞋摸高的測試，緊接著的團體面試更是檢視重點，除了要求考生朗讀短文以評估其口條清晰、有條理與台風穩健度之外，也特別觀察考生在團體面試中的抗壓性、臨場反應以及自我展現的能力。在初試中脫穎而出的人才，將進入複試階段，屆時考官會更著重於個人特質、團隊合作精神等面向。最終獲得錄取的客艙組員，預計於明年第一季依序報到受訓，並經過長達8週的地面及空中專業訓練後，即有機會實現翱翔天際的職涯夢想，成為虎寶虎妞。
台灣虎航日前亦已宣布啟動年度培訓機師招募，將由台灣虎航協助支應所有訓練費用，報名期間為2025年11月10日凌晨00:01至2025年12月7日晚間23:59止，可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並於「機師」的職務中查看報名及相關應試資格；另有其它多個內勤職缺，歡迎對航空產業有興趣的應試者，可至104人力銀行 (https://pse.is/7caalm) 及yes123求職網站(https://reurl.cc/OmWpY9)查看相關職務。
邁入開航11週年的台灣虎航，持續藉由「熱情、溫暖、真誠」的企業精神，打造年輕活潑、朝氣十足的品牌形象，公司於去(2024)年底成功轉為一般板上市，迎向全新里程碑。目前航點遍布日本、韓國、澳門、泰國、越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。隨著新航點的拓展與機隊汰舊換新，台灣虎航藉由招攬更多優秀的生力軍加入，逐步朝亞洲最佳低成本航空的目標邁進。（圖／台灣虎航提供）
