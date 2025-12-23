台灣虎航高雄、台南直飛熊本首航 雙航線同步啟動

阿蘇熊本機場特別安排灑水儀式為新航線祈福。（台灣虎航提供／陳祐誠台北傳真）

台灣虎航今日一口氣開航高雄－熊本、台南－熊本2條新航線，虎航指出，熊本不僅是公司飛航日本的第23條航線，台南－熊本更是台灣虎航首度從台南出發的國際航線，象徵台灣虎航積極拓展中南部市場、展現強大的航網佈局實力與深耕日本市場的決心。

高雄－熊本與台南－熊本航線開航初期，每周均營運2班，隨著這2條航線的加入，台灣虎航由高雄出發的日本航點已達9條，連同台南出發的航網延伸，將全面強化南台灣旅客赴日旅遊與商務往來的便利性。

在台南市長黃偉哲、立法委員林俊憲、陳亭妃、民航局長何淑萍與台灣虎航商務長許致遠共同見證下，台虎今天首航台南—熊本航線。不遠處，台虎高雄—熊本也在今日首航，站方特別準備「水門禮」慶賀，台虎董事長黃世惠與立法委員許智傑也陪著旅客搭乘首航班機前往熊本。

班機抵達後，由超人氣熊本熊率領當地代表親自迎接，並於阿蘇熊本機場舉辦盛大的首航儀式，展現日方對於一日同時開航雙航線的高度重視。

黃世惠表示，非常榮幸能迎來高雄、台南直飛熊本雙航線的正式首航，這不僅是台灣虎航對南台灣旅運市場的重視，更是台灣虎航首度將航點布局延伸至台南，正式開拓台南首條直飛航線，具有極為重要的里程碑意義。

透過這次雙航線的佈局，除能大幅縮短南台灣與九州之間的距離，更提供了「高雄、台南」雙點進出的彈性選擇；再者，台積電在台南、高雄和熊本都有設廠，此航線的開通，更串聯起台日半導體科技走廊，為產業合作與交流開啟全新篇章。

黃世惠說，期盼能吸引更多日籍旅客到台南與高雄，感受深厚的南台灣文化底蘊，進一步深化台日兩地的情感與觀光交流。

台灣虎航的熊本航線與「辦桌界南霸天」的阿勇家合作，推出全新機上餐「阿勇家－東坡肉」，精選其招牌的東坡肉料理，肉質綿密、口感香甜，搭配白飯享用不僅滋味絕頂更呈現出濃濃的台灣味，每班限量供應。

