台灣虎航 台南-沖繩航線 12/25首航

台灣虎航繼12/23盛大開航高雄-熊本、台南-熊本航線後，12/25再接力開航台南-沖繩航線，這不僅是台灣虎航插旗台南的第二條國際航線，也說明南部旅運市場的暢旺需求。透過持續優化且綿密的航網佈局，提升南台灣出發旅遊的便利性，讓旅客僅需短短航程便能直奔沖繩，開啟碧海藍天的悠閒假期。

12/25台南機場亦舉辦了首航慶祝儀式，台南市市長黃偉哲、台南市政府觀光旅遊局副局長鄭道立、交通部民用航空局台南航空站主任楊益瑞等多位長官及貴賓齊聚一堂，台灣虎航總稽核宋仲奮亦代表出席，在眾人見證下完成首航啟動儀式，為此航線揭開序幕，並對未來發展送上無限期待與深厚祝福。

台灣虎航稽核室總稽核宋仲奮表示，沖繩擁有獨特的琉球文化、清澈迷人的海水以及豐富的購物選擇，一直是台灣旅客赴日旅遊的首選之一。隨著台南-沖繩航線的開通，台南及周邊地區的旅客不再需要北上桃園或南下高雄，僅需約 1 個多小時的飛行，就能抵達深受旅客喜愛的沖繩，享受陽光、沙灘與美景。同時，也熱切歡迎更多沖繩的朋友們利用台南-沖繩之航班，深入體驗南台灣特有的古城文化與美食小吃。

此外，為慶祝台南-沖繩航線圓滿首航，台南機場也特別準備灑水儀式慶祝。12/25所有搭乘首航航班的旅客皆可獲得精心設計的首航限定明信片乙份，為旅程留下珍貴紀念。台南-沖繩航線開航初期，每週營運2班，去程航班編號IT-796，每週四、日的下午15:20自台南機場起飛；回程航班編號IT-797，每週四、日的下午13:30自沖繩那霸機場起飛。

台灣虎航為台灣唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾最豐富多元的選擇。 查看原文