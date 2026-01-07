台灣虎航「樂虎卡」驚喜換新裝 二代卡權益有感升級

▲台灣虎航7日宣布全新第二代「樂虎卡」正式亮相，卡面設計全面換新，並同步升級卡友權益，回饋內容更貼近旅遊與日常消費需求。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】台灣虎航7日宣布全新第二代「樂虎卡」正式亮相，卡面設計全面換新，並同步升級卡友權益，回饋內容更貼近旅遊與日常消費需求。記者會由台灣虎航董事長黃世惠、Visa 台灣區總經理黃慧琴及台灣樂天信用卡總經理石井英治共同出席，宣告三方再度攜手，為虎迷打造更具吸引力的聯名信用卡，致力成為日韓旅遊與跨境消費的最佳夥伴。

第二代樂虎卡卡面以深受粉絲喜愛的台灣虎航網紅角色「虎將」為主角，透過機窗向旅客熱情招手的可愛畫面，展現虎航年輕、活潑且親近旅客的品牌形象。除了視覺全面升級，卡友最關心的權益也同步「有感進化」，包含申辦首年設定電子帳單者免年費、國內外消費高回饋、專屬購票折扣與多項尊榮航空服務，讓每一次刷卡都成為下一趟旅程的助力。

台灣虎航自2022年與台灣樂天信用卡推出全台首張低成本航空聯名卡以來，「樂虎卡」已成為尊榮虎（tigerprime）會員愛用的「神卡」，深受喜愛。董事長黃世惠於會中表示，很高興再次攜手台灣樂天信用卡及 Visa，全方位升級樂虎卡權益，將日常消費實質轉化為旅遊回饋，不論是免年費、優先登機或購票優惠，都能為卡友解鎖更精緻、更愉悅的飛行體驗，讓每一趟旅程都更值得期待。

在回饋機制方面，持樂虎卡於國內消費最高可享 3% 回饋，包括一般消費 0.5% 刷卡金（回饋無上限），以及指定通路加碼 2.5% 台灣虎航 tigerpoints 點數回饋（每期最高 500 點）；指定海外消費則可享 2% 刷卡金回饋（回饋無上限）。此外，卡友全年還能享有多項專屬尊榮禮遇，包含透過樂虎卡專屬購票網站購買台灣虎航機票，最高 85 折起優惠與優先登機服務；當月壽星再享購票最高 8 折起優惠，並可依方案享有優先行李、優先報到等貼心服務，消費達指定門檻更有封館購票等限定好康。

不只飛行有感，生活娛樂同樣加分。持樂虎卡於大魯閣遊戲場館消費，可享平日「天天樂虎卡日」買一送一優惠，讓卡友一張卡就能輕鬆串聯吃喝玩樂，全面提升使用價值。

為回饋新卡友，即日起至 3 月 31 日止，新戶申辦「樂虎卡」正卡，於核卡後 45 天內任一消費累積滿 3,000 元，即可獲得新戶首刷禮 1,000 點回饋，內容包含 300 點 tigerpoints 與 700 點大魯閣動滋幣。申辦首年並設定電子帳單服務者，享首年免年費；次年只要累計一般消費 12 次（含）以上，且持續使用電子帳單，即可續享免年費優惠。

台灣虎航為台灣唯一的低成本航空公司，目前航線遍及日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，同時也是飛航日本與韓國航點最多的國籍航空。台灣虎航誠摯邀請旅客即刻申辦全新「樂虎卡」，開啟專屬於自己的出國模式，讓每一次刷卡，都是下一趟精彩旅程的起點。