台灣虎航、長榮航空與工會簽團協 創勞資雙贏

（中央社記者余曉涵台北16日電）台灣虎航股份有限公司及長榮航空股份有限公司今天分別與台灣虎航企業工會與長榮航空關係企業工會簽團體協約，要創造勞資雙贏。

團協指雇主與工會依團協法所定程序，以約定勞動關係及相關事項為目的所簽的書面契約。內容部分，可包括勞動條件（如工資、工時、津貼、獎金、調動、資遣、退休、職業災害補償撫卹等）、企業內勞動組織設立及利用、工會組織及運作、企業設施利用、申訴制度、安全衛生、企業福利及其他勞資雙方間共同遵守事項等。

廣告 廣告

根據台灣虎航發布新聞稿，台灣虎航董事長黃世惠表示，團協簽署是勞資雙方共同努力、互信互重成果，這是保障員工權益的合約，更代表經營團隊尊重工會、重視全體員工。

長榮航空也發布新聞稿表示，與工會2022年簽的團協今年10月31日屆期，雙方數次意見交流、多次協商，以雙方共識版本完成續簽。

長榮航空說，協商過程中雙方秉持理性、互惠精神，透過務實而有效交流溝通，就相關勞動條件與福利取得共識。（編輯：李明宗）1141216