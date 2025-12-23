台灣虎航「高雄、台南直飛熊本」今首航！日方噴水禮迎來訪旅客

台灣人喜愛赴日旅遊，除東京、大阪、京都等熱門城市外，也有不少旅客選擇前往熊本等城市。為了讓更多南部旅客出行更方便，台灣虎航今（23）日新增兩條首航航線，分別為「高雄－熊本」及「台南－熊本」，日方也在熊本機場以噴水禮迎接首航班機與來訪旅客。

有旅客表示，以往出國多從台北桃園出發，這次得知台南、高雄也能直飛熊本感到驚喜，對南部旅客來說「其實蠻好的」。也有從高雄出發的旅客說，從小港直飛更省去轉乘的時間，「就不用再坐高鐵、再多一段路程」，希望未來能有更多航線，讓南部旅客出國更輕鬆方便。

台灣虎航董事長黃世惠指出，台積電已在日本熊本設廠，而台南與高雄也都有工廠，虎航希望能在這條「空中的科技廊道」上有所貢獻；她也期待此航線未來有機會增班，且商務旅客占比「應該不會太低」。

隨著台積電赴熊本設廠，往來旅客除觀光客外，也包含商務人士，如今加上台灣虎航在高雄、台南新增的新布局，後續可望提供更多往返台灣與熊本的選擇，增加台日之間的交流。

台視新聞／林品瑄、黃聖權 責任編輯／周瑾逸

