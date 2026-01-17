台灣虎航2026年首次客艙組員初試登場 逾千名應試者角逐
【記者 王雯玲／高雄 報導】看好2026年旅遊市場將持續成長，以及新一代機隊與航點的持續擴張，台灣虎航於今(17)日舉行2026年首場客艙組員招募初試。本次招募共預計錄取60名生力軍，自去(2025)年底開放報名以來，短短兩週便吸引近2,400名懷抱航空夢的優秀人才投遞履歷，經初步書面資料篩選後，今日約有1,200名應試者進入初試階段，爭奪僅有2.5%的錄取門檻，競爭狀況相當激烈，顯見台灣虎航活潑形象與產業發展前景深獲青睞。
今日的初試現場，應試者首先須進行脫鞋摸高測試，接著進入團體面試。面試過程除了要求考生朗讀中、英文短文以評估語言口條與台風穩定度外，考官也特別觀察求職者在團體互動中的抗壓性與臨場反應。台灣虎航表示，客艙組員是第一線傳遞公司企業形象的關鍵，除了基本的語言能力，更期待選出性格開朗、具備團隊精神的虎寶虎妞。
台灣虎航致力營造優質的工作環境，自今年1月1日起，公司正式實施「每年7日福利補休假」制度，在法定特休與國定假日外，額外提供7天福利補休；且因應國定假日出勤，薪資將加倍發給並提供1日補休。相信透過更友善的休假機制，讓員工能平衡工作與生活，以最佳狀態投入任務。台灣虎航深信，唯有幸福的員工，才能提供最具熱情的服務。透過制度優化與福利加碼，希望能吸引更多對航空業有熱忱的青年才俊加入台虎大家庭。
通過今日初試的應試者，後續仍有複試，屆時考官將針對個人特質、團隊合作精神及服務意識進行更深入的評核。錄取者預計於今年5月起分梯次陸續報到及受訓，經過為期約8週的地面及空中專業訓練後，即可正式成為台灣虎航的客艙組員，與台灣虎航一同為更多旅客打造精彩的旅程。
台灣虎航作為我國第一且唯一的低成本航空公司，現行航網布局綿密，航點遍及日本、韓國、澳門、泰國及越南，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。隨著日前甫公布「領航四部曲．定義新飛行」的發展願景，配合第三代機隊引進的持續成長運能需求，預期也將持續辦理機組人員招募。
台灣虎航始終以「熱情、溫暖、真誠」的企業精神，持續推動包含：會員訂閱制、機加酒、機上娛樂系統等多樣化新產品，全面優化旅客飛行體驗。隨著這些創新產品與服務的多元布局，台灣虎航也正積極延攬更多優秀的生力軍加入，藉由人才的注入與服務的提升，穩步邁向「亞洲最佳低成本航空」的發展目標。（圖／台灣虎航提供）
