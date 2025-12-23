台灣虎航23日雙航線齊發 開航高雄熊本、台南熊本航線

台南市長黃偉哲等人共同見證台南熊本航線開航。（台灣虎航提供）

記者傅希堯／台北報導

台灣虎航二十三日於南台灣同時開航高雄熊本、台南熊本兩條新航線，熊本不僅是台灣虎航飛航日本的第23條航線，台南熊本航線更是台灣虎航首度從台南出發的國際航線，象徵台灣虎航積極拓展中南部市場、展現強大的航網佈局實力與深耕日本市場的決心。

為了見證這歷史性的一刻，台灣虎航董事長黃世惠也搭乘高雄熊本首航班前往熊本機場參加首航儀式。熊本縣知事木村敬及超人氣熊本熊率領當地代表親自迎接，並於阿蘇熊本機場舉辦盛大的首航儀式，展現日方對於一日同時開航雙航線的高度重視。

台南機場舉行台南熊本首航隆重的啟動儀式，包括台南市市長黃偉哲、民用航空局長何淑萍等近百位長官貴賓共同見證航線啟動儀式，台南市政府也率領代表考察團搭乘首航班機前往熊本展開深度的城市交流與推廣。

台灣虎航董事長黃世惠表示，今高雄、台南直飛熊本雙航線的正式首航。這不僅是台灣虎航對南台灣旅運市場的重視，更是台灣虎航首度將航點布局延伸至台南，正式開拓台南首條直飛航線，具有極為重要的里程碑意義。透過這次雙航線的佈局，除了能大幅縮短南台灣與九州之間的距離，更提供了「高雄、台南」雙點進出的彈性選擇。

台灣虎航表示，高雄熊本與台南熊本航線開航初期，每週均營運二班，隨著這兩條航線的加入，台灣虎航由高雄出發的日本航點已達9條，連同台南出發的航網延伸，全面強化南台灣旅客赴日旅遊與商務往來的便利性。

在日光照映出的彩虹祝福下，台灣虎航高雄熊本航線正式開航。（台灣虎航提供）

台灣虎航表示，台積電在台南、高雄和熊本都有設廠，此航線的開通，更串聯起台日半導體科技走廊，為產業合作與交流開啟全新篇章。當然，也期盼能吸引更多日籍旅客到台南與高雄，感受深厚的南台灣文化底蘊，進一步深化台日兩地的情感與觀光交流。

20251223 熊本縣知事木村敬及超人氣熊本熊率領當地代表親自迎接，並於阿蘇熊本機場舉辦盛大的首航儀式 (1).jpg

台灣虎航指出，為了慶祝雙航線首航，包括高雄國際機場、台南機場及阿蘇熊本機場今日都特別安排了灑水儀式，為新航線祈福；而所有搭乘台灣出發之首航航班的旅客，皆可獲得台灣虎航精心設計的限定首航明信片乙份，為旅程送上滿滿的期待與祝福。此外，台灣虎航的熊本航線也特別與「辦桌界南霸天」的阿勇家合作，推出全新機上餐「阿勇家-東坡肉」，精選其招牌的東坡肉料理，肉質綿密、口感香甜，搭配白飯享用不僅滋味絕頂更呈現出濃濃的台灣味，每班限量供應，想品嚐的旅客務必得搶先於官網上預訂。