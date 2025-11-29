台灣虎航tigerrun熱血開跑 狂抽百張機票嗨翻

台灣虎航tigerrun成功吸引近3000位跑者與親友共同參與。（台灣虎航提供／蔡明亘台北傳真）

台灣虎航睽違5年再度舉辦路跑活動tigerrun，今於台北大佳河濱公園熱血開跑，吸引近3000名跑者齊聚，現場除提供豐富完賽贈品，報名費可全額轉換為tigerpoints回饋金，所有跑者還可參加100張虎航指定航點來回機票抽獎，且中華航空及華信航空也特別加碼，現場氛氣嗨。

今在正式鳴槍前，台灣虎航董事長黃世惠表示，今天在現場看到虎迷以活力滿滿的身影出現，這股熱情與正面能量，正是台灣虎航最想傳遞的精神，也歡迎未來能有更多的虎迷和台灣虎航一起響應tigerrun，也做為下一趟旅程儲備能量的最佳起點。

隨後在眾人期待下，黃世惠及華航集團董事長高星潢齊於現場鳴槍，為這場路跑盛會揭開序幕，營運長賴俊廸率主管群則領跑3.5K組別，與跑者一起活力開跑，親身展現台灣虎航熱血的精神，讓路跑活動更具親和力與正能量。

現場除提供豐富完賽贈品，報名費可全額轉換為tigerpoints回饋金，所有跑者還可參加100張虎航指定航點來回機票抽獎。（台灣虎航提供／蔡明亘台北傳真）

台灣虎航表示，本屆路跑活動成功吸引近3,000位跑者與親友共同參與，除了體驗運動熱血之外，還能感受跨越國界的音樂饗宴、草地區的悠閒氛圍與山海市集的異國美食。華航集團董事長高星潢、華信董事長陳大鈞等多位貴賓亦親臨現場共襄盛舉，活動現場更集結了28家合作夥伴與贊助商的熱情響應與大力支持，共同促成這場盛會，讓2025 tigerrun路跑活動圓滿成功。

為感謝所有熱情支持的跑者，台灣虎航除提供豐富的完賽贈品外，報名費亦可全額轉換為tigerpoints回饋金，所有跑者還可參加100張台灣虎航指定航點來回機票抽獎，且中華航空及華信航空也特別再加碼，讓現場氛氣嗨到最高點。

此外，台灣虎航也積極履行企業社會責任，主動邀請日本各縣廳與自閉症藝術家高進宇一同響應公益競拍活動，競標所得將全數贈予「自然保育與環境資訊基金會」，以實際行動守護台灣生態，讓自然更美好。

台灣虎航tigerrun以「山海聲浪vibes」為主題，成功結合路跑、音樂、國際旅行三大元素，為參賽者打造一場沉浸式的感官旅程。跑者在賽道上感受運動熱血之餘，沿途更有特色音樂與異國風味補給注入能量。當跑者抵達終點線時，台灣虎航客艙組員們也在現場給予熱情加油，為每位完賽者獻上最溫暖的鼓勵。

台灣虎航睽違5年再度舉辦路跑活動tigerrun，今於台北大佳河濱公園熱血開跑。（台灣虎航提供／蔡明亘台北傳真）

主舞台上更邀請到BOOM！怪物星人以及Ray黃霆睿接力獻唱，將氣氛推向最高潮。跑者可盡情享受山海市集攤位上的各式飲品、甜食等異國美食，並在親子互動闖關區與日本各地縣廳的特色攤位間穿梭，讓大小朋友在音樂與美食的陪伴下，度過充滿歡笑與驚喜的一天。

台灣虎航未來將持續秉持年輕活潑的品牌形象，以多元創新的活動，實踐企業社會責任，將路跑的熱情與感動，延續到每一趟飛行旅程，致力成為旅客往返各地的最佳夥伴。

