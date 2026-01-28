台灣處捍衛民主自由第一線！賴清德：持續提升國防實力「沒有鬆懈本錢」

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德主持「中華民國115年2月份將官晉任授階典禮」（圖／翻攝畫面）

總統賴清德今（28）日上午主持「中華民國115年2月份將官晉任授階典禮」時表示，當前國際局勢瞬息萬變，威權主義持續擴張。面對現代化戰爭型態的轉變，以及灰色地帶的侵擾，台灣身處捍衛民主自由的第一線，唯有持續提升國防實力，更沒有鬆懈的本錢。

賴清德表示，首先要向榮升的將軍致上誠摯的祝賀，也要向一路在背後支持的寶眷，表達最深的感謝。今日的晉任，是國家對各位在過往職務上，努力付出的肯定。大家對國家、對部隊，始終如一的堅持和打拚，凝聚為肩上閃耀的將星；未來，各位務必以專業的領導力、務實的作風，擔負起守護國家的使命。

賴清德說，恭喜許志中晉任中將，他曾經擔任艦隊作戰及海軍計畫主管要職，是海軍戰術整合與多域聯合作戰的重要推手，「未來請以更高的視野，持續在戰備訓練、戰術準則等整合工作上，帶領國軍更上層樓。」他也恭喜陳健中、盧建仲、林健源、徐文龍晉任少將，無論是在輪型戰車研發、兩棲船塢運輸艦監造、水下戰備偵巡及艦隊區域防空等各項任務，大家都全力以赴，達到提升國防自主量能、落實實戰經驗，以及建構堅實國防智庫等目標。

賴清德強調，當前國際局勢瞬息萬變，威權主義持續擴張。面對現代化戰爭型態的轉變，以及灰色地帶的侵擾，台灣身處捍衛民主自由的第一線，唯有持續提升國防實力，更沒有鬆懈的本錢。

賴清德表示，各位身為國軍的領導幹部，必須持續精進，不僅要強化部隊的基礎訓練與聯合演訓量能，更要帶領部隊，轉向更務實、更具彈性的實戰訓練，同時要靈活發展各種克敵政策，運用科技與人工智慧，打造出「有效、可恃、現代化」的防衛力量，「我們要讓世界看到，國軍有能力嚇阻並擊敗任何敵人的進犯，確保國家安全與人民福祉」，請大家共同為這個目標持續努力，並將這份信念，深耕到每一個部隊之中。

賴清德指出，再過不久就是農曆春節，然而守護國家安全沒有假期，許多弟兄姊妹仍須堅守崗位。因此，他要藉這個機會，再次感謝每一位國軍的家人，大家是國軍最堅強的後盾，因為有大家的理解、包容與支持，國軍才能夠沒有後顧之憂，投身保家衛國的行列。

賴清德說，無論是國軍或者是寶眷，都是國家社稷的堅實依靠，再次感謝各位的努力和付出。請大家把榮耀放在肩上、把責任放在心上，把戰力落實在每一天的訓練裡面，「我們共同努力，讓國軍越強大，國家就越安全！」

