台灣蜂蜜登上世界舞台！「安食辣蜂蜜」聯手近20家名店開趴，豆漿油條冰淇淋、紅糟肉、創意調酒通通有！

（圖／品牌提供）

《London International Honey Awards》（倫敦國際蜂蜜獎，簡稱 LIHA）是全球頂尖的蜂蜜評選賽事，今年台灣「沁峯養蜂場」以卓越品質奪下《鉑金獎》與《金獎》雙料榮耀，成為首位獲此殊榮的台灣蜂農，為台灣蜂蜜登上國際舞台立下重要里程碑。其中「柚花蜂蜜」獲得最高榮譽 Platinum，以其純淨香氣與獨特風味獲國際評審青睞，也為台灣蜂蜜的全球行銷與品牌形象加分。

位於高雄的沁峯養蜂場深耕近 30 年，以製作高品質「精品蜂蜜」聞名。養蜂過程講求自然平衡與環境共生，講究光線、濕度與風量，堅持讓蜂蜜自然熟成、不過度收成，即使減產也不犧牲品質。場主更別出心裁讓蜜蜂聽古典音樂，讓牠們在愉悅環境下釀蜜，成就出帶有靈魂與層次的風味。第二代許嘉琪（Andrew）接手後，延續職人精神，並以創新思維推動品牌與國際接軌，旗下蜂蜜已成為多間米其林與高端餐廳愛用品牌，如 FRASSI、Restaurant A、AKAME、ÉCRU、法朋與 Ephernité 等。

Andrew 也關注國際飲食潮流，特別注意到美國近年火紅的「HOT HONEY（辣蜂蜜）」風潮——將蜂蜜的甜香與辣椒辛香融合，創造出甜中帶辣、辣裡藏甜的全新風味，被稱為「SWICY FOOD」代表，應用於披薩、炸雞、冰淇淋甚至調酒中，全球銷售每年成長超過 25%。美國 KFC、Subway、Papa John’s，日本星巴克等品牌皆推出辣蜂蜜餐點。

Fa Burger 第二吃法為牛小排三明治。（圖／品牌提供）

順應潮流，沁峯養蜂場推出台灣首支在地精品辣蜂蜜品牌「ANDREW’S HOT HONEY 安食辣蜂蜜」，以自產蜂蜜結合花椒、辣椒等東方香料，調製出甜辣交織的麻香尾韻。11 月起更聯手全台近 20 家知名餐飲品牌展開「安食辣蜂蜜｜熱辣派對」，推出限定創意餐點與飲品。

參與餐廳陣容星光熠熠，包括 Fa Burger 的「辣蜜帶骨牛小排雙享組」、初炸小食店的「台味辣蜂蜜紅糟肉 & 辣蜂蜜黃瓜」、BAR MOOD 的雞尾酒「蜜火之吻」、蜷尾家的「辣蜂蜜豆漿油條」冰淇淋與 Happy Buddha Pizza 的「辣蜂蜜與自製培根焦糖Pizza」等，從高端餐酒館、創意甜點店到街頭美食皆共襄盛舉。

（左）Happy Buddha Pizza 的「辣蜂蜜與自製培根焦糖Pizza」、（右）蜷尾家的「辣蜂蜜豆漿油條」冰淇淋。（圖／品牌提供）

開心果控注意！W飯店下午茶×PISTA CIAO 聯名登場，全家甜點甜進日常！

另外，同樣愛玩創意的必勝客，這次推出全新「手工義式薄比薩」！選用高級酵母菌，麵糰經長時間低溫發酵後手工拉製現烤，外層香脆、內層鬆軟，入口清爽不油膩；餡料全面加量50%，呈現「皮薄料多」的全新個人餐選擇。

這次推出的雙口味，「五重起司蒜香雞」以香嫩雞腿肉為主角，搭配義式蒜香起司白醬打底，再融入莫札瑞拉、康門貝爾、帕達諾、帕瑪森與切達等五款經典起司的濃郁香氣，層次飽滿卻不膩口，讓起司控一試成主顧。「韓式雙醬雪花牛」則將韓風美味端上桌，雪花牛佐以鹹甜交織的BBQ與韓式洋釀雙醬，肉香與醬香完美融合，再配上紫洋蔥、紅椒、青椒增添爽脆層次，最後撒上莫札瑞拉起司與洋香菜葉收尾，一口咬下香氣四溢、超級過癮！

即日起至 11/10 ，首兩週享單點嚐鮮價149元，加80元即可升級享用「XL豪華個人套餐」，包含兩款副食與一瓶飲料，人氣副食薯金幣及酥炸嫩雞球一次滿足。（圖／必勝客提供）

除了全新個人「手工義式薄比薩」，必勝客兩款招牌比薩也華麗升級！上市近20年的「韓式泡菜燒肉比薩」全面升級為厚切嫩烤豬五花，以韓國直送的正宗烤肉醬醃製入味，搭配爽脆泡菜，交織出微酸微辣的道地韓味「韓式泡菜豬五花比薩」；上市35年的「海鮮比薩」用料升級，使用鮮甜飽滿帆立貝，與爽脆鮮蝦、鮮美蛤蜊、海味蟹味絲，佐義式比薩紅醬與香濃起司，四重海味層層堆疊，成就新品「經典海鮮四重奏」！

兩款升級版比薩將率先於六都50間門市獨家開賣，取代現行「韓式泡菜燒肉」與「海鮮比薩」，販售期間自即日起至11/24止（或售完為止），提供大比薩、小比薩與個人比薩三種尺寸選擇。（圖／必勝客提供）

