台灣血液基金會115年捐血月記者會暨校園捐血宣導海報設計比賽頒獎儀式

115年捐血月從115年1月15日開始至115年2月15日止，以「捐血傳愛，守護生命」為主題，籲請民眾撥冗前往各地捐血點捐血。

每逢年節前後，較容易發生血源短絀的狀況。農曆年節是家人團聚的時刻，對國人來說是一年中最重要的節日；年節假期長，出國旅遊者增加，此時天氣多變，感冒民眾增加，種種原因，使得捐血的人數大幅減少。但需要用血的病人卻不能放假，春節假期長，捐血中心要儲存足夠的血液庫存量，才能供應此時的醫療需求。每年的農曆年節前一個月是為「捐血月」，藉此提醒民眾，捐血救人不能停止。

廣告 廣告

台灣血液基金會114年配合國家政策，也投注許多人力及資源。賴總統強調的「健康台灣深耕計畫」，血液基金會也是守護國家安全其中的重要一環。血源穩定是支撐醫療體系的核心支柱，我們不僅致力於實現關鍵醫材自主，協助推動國產血袋產製計畫以確保供應不中斷，更透過「捐血世代延續」策略，積極鞏固各年齡層的捐血人基盤，確保這份生命資源能跨世代傳承、永續守護國民安全。



圖/台灣血液基金會董事長侯勝茂在捐血月記者會呼籲民眾捐血，亦向國人報告血基會114年的工作亮點。

另外，在針對應變韌性方面，我們也正積極與國軍合作，輔導設立 5 座國軍捐血站，首站松山站預計於今（115）年1月完成建置，其餘據點也將於年底前陸續完成，全面建構軍民協同的醫療應變體系，守護每一份珍貴的生命。另為因應突發大型災難及特殊事件，當急救責任醫院發現血庫的庫存量不足、無法從外部取得血液時，必須迅速切換為「災時血液供應機制」，醫院必須自力救濟，故由本會協助新光醫院及亞東醫院啟動院內捐血作業演習，此為國內首度辦理。

配合國家「國血國用」政策，讓「國血國用」不僅是一句口號，更是台灣醫療韌性的具體展現。為建立國血製劑缺藥預防機制，除掌握國內市場需求趨勢外，更建立國內庫存機制，例如維持國血製劑免疫球蛋白至少2個批號、6個月以上庫存量，也積極洽詢並規劃多來源之血液製劑製造廠，以因應緊急突發之狀況。在全面推動血漿運用效率與製程技術提升之下，目前已研發出第二代免疫球蛋白製劑（IVIG），濃度更好，還可於室溫傳送、儲藏。

本會參與一群來自消防、醫療、資通訊技術人員所組成的團隊，以「冰與火之歌：飛騰熱血和智慧冷鏈」主題，獲得2025總統盃黑客松比賽的卓越團隊獎第一名，台灣血液基金會在團隊中扮演關鍵的角色，結合「院內存血、熱血飛行」兩個方案，讓血液可以透過無人機載運，使得緊急救體系中的到院前輸血，能更有效地爭取黃金救援時機。

在114年我們也以「SDG03 守護健康，穩定血源」以及「SDG12 擬報廢血漿再利用」主題，雙雙獲得「2025第五屆TSAA台灣永續行動獎」。

繼112年發行《小大人的血液課》後，台灣血液基金會於114年6月出版血液知識通識書《身體之河：血液探索之旅》，喚醒年輕世代的認知與關注，與年輕世代共同踏上跨越醫學、教育與社會關懷的重要旅程。侯董事長強調，捐血從來不是單一善行，而是現代社會中每位公民都應理解與實踐的公共責任。

114年的血液供應量為269餘萬單位，較前一年減少約1.6%，病人血液管理（PBM）慢慢的在醫療系統中看到成效。但血液無法取代，面對社會結構改變的挑戰，我們仍然持續呼籲民眾捐血，除鼓勵年輕族群外，也更要號召50+壯世代，一起守護國人的健康。

曾依賴輸血續命 永遠感謝無私的捐血人

血小板增多症轉骨髓纖維化病友余世華小姐，在確診後到骨髓移植前，靠著輸血，度過了不短的時間。原本兩、三星期輸一次血，到一星期至少要輸兩次血，甚至必須吃排鐵藥將過多無法代謝的鐵排出體外，生活與工作都受到很大影響。這樣的時間長達年餘，在這段必須倚靠輸血維持生命的時間裡，她深刻的感受到，能與孩子、家人相處的時間、自己的生命，都是捐血人給予的。

化療時也需要輸血，在疫情期間，血液更是珍貴；余世華開始在社群上謝謝捐血人，也呼籲民眾能捐血的也請捐血救人，因為深刻感受到的血液的重要。她也在自己的社群中意外發現許多的親朋好友都是捐血人，也有友人因為她的輸血經歷，而勇敢首捐，自此成為捐血人。

不只手術、意外需要用血，許多病人也需要靠輸血治療或維持生命，每位捐血人所捐出的血液，都是拯救生命的關鍵。每個人都有影響力，透過分享親身經歷，讓更多民眾加入捐血的行列，或是養成定期捐血的習慣，都是有力量的傳播。



圖/余世華小姐經過一年多密集輸血的過程延續生命，對捐血人充滿感謝。

熱血傳承四代 捐血已然成為家風

劉永華先生，四代肩負捐血使命。劉永華先生在二十多歲時的那個年代，醫療資源不像現在，輸血救命往往要有家屬奔走。當時偶爾聽聞長輩親友住院，或是緊急狀況要輸血，一時片刻找不到血都很慌張，必須到處張羅血液；後來聽說捐血的人，未來若自己或親人需要，能以捐血卡證明優先領血，我就開始定期捐血，不只幫助別人，也能幫助自己。從年輕時捐血，就這樣養成習慣，一捐就捐到畢業了。

自己定期捐血，太太覺得救人是好事，也跟著捐；父母親從小就教育助人為樂，也跟著孩子們一起捐，父母親也都捐了三、四十次，一直到屆齡。下一代的孩子從小耳濡目染，甚至在每年的大年初二，全家一起去捐血，成為家庭習慣，到了可捐血的年齡也就自然而然的加入。不但兒子、媳婦、女兒、女婿都捐血，就連讀大學的外孫女，也捐了好幾次；全家人有9人在定期捐血，總共捐出了2,320袋血液！能捐血，是全家的幸福和快樂，代表大家都身體健康，劉永華先生希望孩子們能把定期捐血的習慣維持下去，幫助更多的人。



圖/劉永華先生全家9人捐血，共捐2320單位，強調能捐血是幸福。



圖/台灣血液基金會董事長侯勝茂（左4）、執行長王宗曦（前）與劉永華先生（右4）捐血家庭、用血人余世華（左1）及捐血大使廢柴（中）合照。

校園捐血海報比賽 鼓勵年輕世代關注捐血議題

這次比賽的目的是希望讓年輕學子透過視覺創作，更深入地理解「自願無償捐血」的價值；讓更多年輕世代的朋友們了解到，「捐血是一件可以被討論、被共感的社會議題」，而每一件作品，都是一種參與社會的方式，更是年輕世代用自己的語言，回應「我們如何為彼此多做一點」的嘗試，讓更多年輕人意識到自己其實可以做的更多，並一起加入捐血的行列。

我們希望捐血不再只是口號，而是能成為年輕人的生活態度。這次比賽歷經約三個月的徵件，反應非常熱烈，本次比賽總共收了多達550份充滿巧思的作品，每份作品都代表著對生命的關懷，每一張海報所傳遞的理念，也展現年輕世代的設計軟實力。



圖/台灣血液基金會執行長王宗曦特別鼓勵年輕學子關注捐血議題，每一件作品，都是一種參與社會的方式，更是年輕世代用自己的語言來關心社會問題。



圖/台灣血液基金會董事長與海報設計比賽獲獎者前三名合照。



圖/記者會大合照，前排左起劉蘇秋香女士、劉永華先生、台灣血液基金會董事長侯勝茂、執行長王宗曦、用血人余世華小姐、基金會顧問醫師洪正昇。

今（115）年捐血月首度結合三個受歡迎的IP——黃阿瑪、四小折、柴語錄一起宣傳「捐血傳愛，守護生命」的使命，並於捐血月有結合IP的期間限定紀念品致送捐血人。詳情請見官網或官方帳號。



圖/台灣血液基金會將在血液安全上持續把關、在醫療韌性上持續精進；並誠摯呼籲，在115年1月15日至2月15日捐血月期間，請民眾踴躍前往各地捐血點，用熱血儲備春節期間的醫療需求，讓「捐血傳愛，守護生命」的信念轉化為穩定台灣醫療韌性的具體力量。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為台灣血液基金會115年捐血月記者會暨校園捐血宣導海報設計比賽頒獎儀式