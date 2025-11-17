即時中心／潘柏廷、李美妍報導

台大血液腫瘤權威、擁有「骨髓移植教父」美名的醫師陳耀昌，今（17）日傳出因攝護腺癌復發病逝於台大醫院，享壽76歲，醫界人士聽聞消息皆表達哀悼之意。其中，曾為陳耀昌學生的衛福部長石崇良受訪回憶恩師時，忍不住哽咽說，「真的很可惜，我沒有辦法再諮詢他了」。

針對陳耀昌逝世的消息，石崇良今日受訪透露，陳耀昌是他在台大醫院內科住院醫師期間接受血液科與腫瘤科訓練的老師，而陳耀昌非常的愛護他。

廣告 廣告

當時在衛福部推動再生醫療、擬定特管辦法，想要推動細胞治療用在臨床使用時，石崇良坦言，陳耀昌當時是他最重要的指導者，甚至陳耀昌在《再生醫療法》立法過程中還是首席顧問。

石崇良稱讚，陳耀昌不只對學術有很大貢獻，不僅在台大推動骨髓移植，也去越南指導越南第一例骨髓移植個案，因此在學術與臨床上都非常頂尖。

此外，石崇良也提到，陳耀昌知道再生醫療不是只靠學術研究，而是一定要與產業界結合，才能夠讓民眾普及使用，因此陳耀昌自己踏入產業，就是希望讓再生醫療可以普及，而產業則是一條困難的路。

他忍不住哽咽說，本來在象牙塔裡很容易享受光環，但進到產業界要募資、把自身理想變為真正能讓每個人都可使用，這是一項很大的挑戰，「真的很可惜，我沒有辦法再諮詢他了」。





原文出處：快新聞／台灣血液腫瘤權威陳耀昌離世 石崇良悼恩師哽咽：沒辦法再諮詢他了

更多民視新聞報導

要變天了！今午後轉涼、多地有雨 氣象署曝「這兩日」冷氣團最強

彰化4萬顆芬普尼雞蛋外流台中 縣府認了：「移動管制」未完備

蘇澳煙波住客要告了！痛斥逾30車泡水「是人禍」 開轟飯店5疏失

