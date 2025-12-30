台灣行動網路數據流量勇冠全球！ AI社群生成影片推升上行超越下行
台灣每月智慧手機月行動網路數據流量平均39 GB ，領先全球!愛立信最新報告顯示，行動網路數據流量年增25%，將創歷史新高！今年全球每支智慧機平均月行動數據流量達21GB，印度平均約36 GB，其實台灣電信業者最高流量可達39 GB至40GB，隨著AI 發展，上行成長速度會非常快 ，特別是社群媒體生成影片，AI將會讓上行超過下行．
愛立信趨勢報告指出，隨著AI，雲端與行動技融合，裝置將會持續轉向雲端傳送資料，以支援即時學習與個人化體驗．以區域市場來看，依序為印度，海合會國家，北美，西歐，東北亞，東南亞大洋洲，拉丁美洲．
愛立信表示，未來市場將出現上行恐懼症，目前市場下行上行比重約 8:2， 9:1，但未來上行將持續成長，短期將是新型裝置 AI眼鏡等，中期將是AI助手在智慧機和眼鏡大量部署，長期將是自駕車以及可能人形機器人的大量部署。且隨著智慧代理應用，每日約使用28分鐘，約1.4Mbs， 全天候運行智慧代理可能達 8小時。
