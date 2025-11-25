台灣街頭見1路牌！日本人驚「超級體貼」 全場一看嚇壞：是警告

日籍作家下坂泰生表示，日本人看見台灣路標，會覺得台灣人很體貼。圖／翻攝自日本人的歐吉桑臉書

台灣設置的路標用意是提醒用路人，但在日本人眼裡卻有別種意義？日籍作家下坂泰生（Yasuo Shimosaka）今（25）日在臉書粉專中發布貼文，表示在路上看到「駕照考驗路線，請禮讓考驗車」的路牌，直呼「真心覺得台灣人真體貼」。貼文曝光後，不少人嚇壞表示，「大家都閃得遠遠的」。

日籍作家下坂泰生（Yasuo Shimosaka）今（25）日在臉書粉專「日本人的歐吉桑」發布貼文，表示在高雄看到「駕照考驗路線，請禮讓考驗車」路牌，覺得台灣人很體貼，更直呼「這路牌代表台灣人的人情味吧」。

廣告 廣告

下坂泰生接著說，在日本人都沒有看過這種路牌，「相信日本人在台灣看到了這路牌，讓很多日本人會感動吧」。不過，他也笑說，現實跟理想可能是兩回事，就算台灣人看到這個路牌，「沒有人會為新手司機手下留情吧」。

貼文曝光後，引發網友熱議，不少人直言，這塊路牌是提醒其他用路人「閃遠一點」，紛紛留言表示，「是叫大家沒事閃遠一點，不要開這條路，以免被新手撞上了，害人害己」、「應該看到都會自動閃遠一點」、「會呀，駕訓班的車子出來也會在車上標駕駛訓練中，我看到都會閃遠一點、保持距離，對彼此都好」、「會禮讓啊，因為怕被他們撞到」。

事實上，台灣汽車考照自2017年5月起增加道路駕駛後，因為新手上路考驗頻繁，公路總局特別設置「駕照考驗路線，請禮讓考驗車」路牌提醒用路人。

花蓮監理站指出，根據《道路交通安全規則》教練車、路考用車在道考路線上有優先路權，其他用路人要給予禮讓。若有搶道、擋道或故意挑釁行為，每輛考驗車上都有行車紀錄器，可以依法舉報處以罰鍰，如果嚴重造成傷亡，則會吃上刑罰，請用路人注意。



回到原文

更多鏡報報導

飛機滑行中！2男闖停機坪「肉身攔截」 驚險畫面曝光

57歲台男猝死廈門…兒拒認領遺體！友揭「心酸內幕」：常對妻兒照片流淚

67歲翁腹痛照胃鏡！驚見「34年前打火機」：酒後打賭吞下肚