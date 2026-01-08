台灣表演藝術闖紐約！滯留島、河床劇團雙入選ISPA新作

【記者張綵茜／綜合報導】全球表演藝術界年度盛事「美國表演藝術專業人士協會（APAP）」、「國際表演藝術協會（ISPA）」年會，將於1月份在紐約登場，來自台灣的滯留島舞蹈劇場與河床劇團雙雙入選ISPA「新作提案」單元。

文化部指出，APAP年會為全美規模最大的表演藝術專業交流與交易平台，每年吸引數千名策展人及經紀人參與。為精準對接北美市場，紐文中心延續策略佈局，將於1月9-13日年會期間，再度攜手台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心，以及頑劇場、一公聲藝術、二律悖反協作體、微光製造等具備巡演潛力的團隊共同打造「台灣館」，展現台灣在偶戲、音樂、劇場與舞蹈領域的跨界風貌。

年會期間，文化部介紹，當代傳奇劇場也將於紐約舉辦《伐子都》與《凱撒迷宮》示範演出，向國際展現結合傳統與當代、融合京劇身段與西方經典的獨特劇場美學。

微光製造團隊將赴紐約參與APAP年會。文化部提供

文化部表示，在探討國際趨勢、匯集全球表藝產業領袖的ISPA年會中，獲選「2025–2027 ISPA台灣夥伴計畫」的FOCASA馬戲團創辦人林智偉、獨立製作人羅尹如，將第2度參與年會，與全球藝文領袖深度交流，並分享台灣觀點；滯留島舞蹈劇場《永動城市》、河床劇團《之間》同步獲選年會核心單元「新作提案」，將與來自美、法、英、荷等國8件作品同場發表，不僅創下台灣雙作品同時入選的紀錄。

文化部強調，支持台灣團隊參與APAP及ISPA兩大年會已逾10年，年會可做為展示台灣表演藝術的重要國際櫥窗，今年結合國家級場館品牌、ISPA台灣夥伴計畫，以及已收錄66支台灣團隊資訊的數位目錄，持續深化台灣在國際專業年會的能見度，並培力表演藝術行政人才與國際接軌。

一公聲藝術將前往美國參加藝術年會。文化部提供

