台灣被下毒了！謝志偉批韓國瑜「吃藥說」：每個人都是沈伯洋才有救

中國重慶公安局近日以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開調查，還發出全球通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓回應這是自己生病卻要讓別人吃藥。我駐歐盟代表謝志偉今（13）日說，台灣此刻被下了毒，每個人都是沈伯洋才有救。

韓國瑜12日稱，賴清德點名要他為沈伯洋發聲，這是「自己生病讓別人吃藥」；他提到，台灣安全有四隻腳，分別是「保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸和平」，但賴與民進黨打斷其中三隻腳，賴應以民進黨主席身份廢除或凍結台獨黨綱、重新建立立法與行政的良好關係，更要撤回中國為敵對勢力的宣稱。

謝志偉今日發文表示，「自己生病，要別人吃藥？」，院長此言差矣！真實的狀況是，台灣不是生了病，而是被下了毒、被中共下了毒，而且是劇毒，叫作「台灣問題內政化！」

謝志偉指出，中共只要把台灣人的聲音鎖在這個小島裏，外界就無從聲援、支持台灣，此毒若見效，最後中共關門打狗，虐死台灣即易如反掌。這就是為什麼，副總統蕭美琴要到布魯塞爾，踏上國際舞台，讓世界聽到台灣人勇敢的聲音、看到台灣人的堅靭表現，這就是為什麼沈伯洋要進德國國會作證中國對台灣所發動的種種令人髮指的罪行。

「台灣不是生病了，而是被下毒了！」謝志偉直言，關鍵的問題是，「外人」如何能下毒？「內人」 當然是關鍵！看看毒死武大郎的，不正是自己最親的老婆潘金蓮，這劇情若套在台海，就是姦夫毒親夫、解放當解藥。

謝志偉說，正常情況下，一張桌子是有四隻腳，但是潘金蓮和西門慶在王婆家吃酒的那張桌子卻有八隻腳，四隻桌腳間還有潘金蓮及西門慶在互相「勾搭」的四隻腳，然後西門慶以箸（筷子）掉桌下為由，彎腰伸手順著三寸金蓮摸上去，此「潘金蓮」實「攀金蓮」也。

謝志偉認為，自由民主台灣要抵專制獨裁中國之外侮，就得先防內賊，而韓國瑜的回覆正好透露了誰是內賊，台灣人當慣了忠厚老實的武大郎，如今不能再繼續儍儍的當肉鬆，沈伯洋正是拒絕當肉鬆的武松，所以才會被聯手攻擊。

謝志偉也說，台灣人不能再當寃大頭，更要拒絕再當武大郎。「每個台灣人都是沈伯洋，台灣才有救！」

