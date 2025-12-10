台灣被包圍了！明起濕冷到周末 冷氣團「凍到骨子裡」

今天（10日）東北季風減弱，各地為晴到多雲的天氣，明天起東北季風開始增強，周末更有入冬首波大陸冷氣團南下，前氣象局長今天在臉書貼出一張台灣被雲層包圍的圖片衛星照片，提醒明起水氣增加、迎風面轉雨，要好好把握今天這最後的陽光；氣象專家林得恩也說，周六大陸冷氣團南下時，台灣依然為濕冷的狀態，屆時會有「冷到滲進骨頭」裡面的感覺。

鄭明典今天在臉書表示，台灣今天一大早被雲層包圍，因為低壓發展的關係，這些雲會散得很慢；他提醒，今天各地還能見到太陽，明天開始水氣就會增加，迎風面將轉雨，因此要好好利用今天的陽光。

廣告 廣告

中央氣象署指出，明起東北季風增強，迎風面水氣增加，北部及宜花地區都有局部短暫雨；周五持續受東北季風影響，各地低溫降至16度左右，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區雨勢明顯；周六入夜後大陸冷氣團南下，下周日、下周一氣溫驟降，中部以北、宜蘭地區低溫降至12度，南部、東部也僅有14度，空曠地區、進山區平地會更冷，下周二白天才會開始回暖。

林得恩提醒，人類是靠蒸發散熱來維持體溫，當空氣中充滿水氣時，會因為無法有效調節溫度而感到難受，尤其水的傳熱效率比空氣快25倍，導致熱量流失更迅速，這也是濕冷的時候，會有種「冷會滲透進到骨頭」內的原因，本周六大陸冷氣團南下時，就是呈現濕冷的狀態，水氣要到下周日才會消退，提醒民眾適時增添衣物，避免受寒。

更多中時新聞網報導

經濟動物獸醫荒 衝擊食安

許瑋甯染流感 只敢讓兒腳貼臉

吳申梅破粵語 要紙巾來湯匙