台灣被指「走後門」操縱匯率！華府智庫學者：制度設計壓抑升值

台灣央行的匯率政策再度引發國際關注。華府智庫外交關係協會（CFR）學者塞瑟（Brad Setser）26日發表文章，指控台灣正透過「走後門式」的貨幣操縱手段，藉由放寬壽險業會計規則創造美元需求，達到壓抑新台幣升值的效果。

華府智庫學者指控台灣透過「走後門式」的貨幣操縱手段，壓抑新台幣升值的效果。（圖／中時報系資料照）

塞瑟在其專欄《Follow The Money》發表題為「Taiwan's Backdoor Currency Manipulation」的分析指出，台灣金管會透過修改會計準則，放寬壽險業國外投資的匯率損益認列，此舉誘使業者大幅調降外匯避險比例並創造龐大的美元買盤。塞瑟認為，這項政策精準地在台灣貿易順差因AI需求飆升時，替代了中央銀行的直接干預，成功將新台幣匯率維持在相對低水位。

文章認為，台灣央行始終主張從未針對特定匯率水準進行干預。不過數據顯示，當新台幣升值接近29元兌1美元時，央行介入力道便會明顯增強。2025年春季新台幣逼近29元時介入規模更創新高，導致干預規模瀕臨美國財政部規定的GDP 2%「操縱國」紅線。為化解官方直接介入的壓力，金管會採納壽險業提議，允許將持有至到期債券的匯率損益分攤認列，不需立即反映在財報中。這項會計變更讓業者每年可節省約30億美元（約939億元新台幣）的避險成本，但也實質上透過平倉避險部位，對市場釋放出大量「拋台幣、買美金」的資金流。

華府智庫學者指控台灣透過「走後門式」的貨幣操縱手段，壓抑新台幣升值的效果。（圖／中央社）

這項監管變動對外匯市場的衝擊極其深遠。台灣壽險業持有淨外匯曝險部位高達近5000億美元（約15.2兆元新台幣），超過台灣GDP的50%。數據顯示，自政策鬆綁後，大型壽險公司的避險比例已從2025年初的61%降至年底的52%，預期未來可能進一步降至40%。塞瑟計算發現，避險比例每下降10個百分點，就相當於為市場帶來500億美元（約1.2兆元新台幣）的美元需求，規模達台灣GDP的6%。這股巨大的資金流動，恰好抵銷了因台積電AI晶片外銷帶來的經常帳盈餘，使台灣得以在維持龐大順差的同時，卻不見新台幣大幅升值。

報告警告，這種「監管引導」的匯率穩定策略存在長期風險。若避險比例降至20%，壽險業未避險部位將飆升至4000億美元（約12兆元新台幣），一旦未來新台幣意外強勁升值，恐重創業者償付能力。

塞瑟在文章中表示，即便央行否認操縱匯率，從實際效果來看，台灣央行與監管機關確實透過制度安排，共同維持相對疲弱的新台幣匯率。美國財政部已表示將在外匯報告中納入國有銀行與主權基金活動，塞瑟主張也應檢視具有可預測外匯市場影響的監管決策。

