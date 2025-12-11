台灣被標成CHINA？南韓「疑玩兩面手法」真相曝

政治中心／李汶臻報導

南韓政府自今（2025）年2月起，推出電子入境申請制，台灣遊客入境當地不再需要填寫紙本入境卡。豈料，國家欄位竟把我國列成「中國（台灣）」、標示為「CHINA（TAIWAN）」，引發國人反彈。對此，網紅八炯日前就發現「Taiwan」前面寫的是「China」，而另三個選項中國、香港、澳門的名稱卻是標示「CHINA.P.R」，兩者之間存在差異。對此，就有旅居南韓多年的部落客夫妻發長文解釋真實差異；另外，對於南韓不直接標「Taiwan」的現實原因也曝光了。

針對南韓政府推出電子入境卡（E-Arrival Card），將台灣標示為「China Taiwan」一事，連日來引發各界熱議。總統賴清德也對此公開表達遺憾，並呼籲南韓尊重台灣人民意志。對此，南韓外交部11日再發聲，強調南韓與台灣雖無邦交，但雙方維持非官方的實質合作一向穩定，此立場並無改變。





南韓電子入境卡驚見「CHINA（TAIWAN）」，總統賴清德對此公開表達遺憾。（圖／民視新聞）





日前有台灣旅客發現，南韓電子入境卡「出發地」欄位及「下一目的地」欄位，將我國顯示為「CHINA（TAIWAN）」。對此，有中國小粉紅開心喊「南韓把台灣人變成中國人」。旅居韓國的部落客夫妻「不奇而遇 Steven & Sia」日前就在臉書粉專以「台灣被標成CHINA？真相其實不是你想的那樣」為題發文，部落客表示「CHINA、CHINA.P.R並不是同一分類」，對於有人質疑「是不是在硬拗」，他解釋稱「這就像中文裡：『中華民國』與『中華人民共和國』字很像，但代表的概念完全不同」。





南韓電子入境卡「出發地」欄位及「下一目的地」欄位，將我國顯示為「CHINA （TAIWAN）」惹議。（圖／翻攝自Korean e-arrival card）





另外，他也進一步解釋這項標示至少2015年就存在，並翻出自己2015年的外國人登錄證，上面實際上早就寫著「CHINA（TAIWAN）」，他強調，這不是近期政治導致的變化，「不是新政府才改的，也不是近期才出現的分類」。

至於南韓為什麼不直接標Taiwan？部落客夫妻「不奇而遇 Steven & Sia」指出原因很現實，因為南韓不管是在經濟、出口、供應鏈上，都高度依賴中國依賴。在這樣的結構下，任何國家都會做出相對「安全」的行政寫法。不是為了討好誰，而是在複雜的國際環境裡，尋找能運作的方式。儘管有人質疑南韓的做法是「兩面手法」，但部落客夫妻「不奇而遇 Steven & Sia」最後強調，南韓沒有把台灣與「China.P.R」放一起這點很重要，雖然字面上不完美，但系統上確實把台灣獨立分類，這代表至少在行政層面，台灣是被辨識出來的。

