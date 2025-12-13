台灣被標CHINA！他教外交部「用1招」反制南韓

政治中心／李汶臻報導

南韓政府自今（2025）年2月起，推出電子入境申請制，台灣遊客入境當地不再需要填寫紙本入境卡。豈料，國家欄位竟把我國列成「中國（台灣）」、標示為「CHINA（TAIWAN）」，引發國人反彈。對此，資深媒體人矢板明夫就發文，分享陳水扁執政下發生的一件外交往事，並教戰我國外交部一記「反制妙招」，更批南韓的身分是「給中國當小弟」，被這樣對待「剛好而已」。

針對南韓政府推出電子入境卡（E-Arrival Card），將台灣標示為「China Taiwan」一事，連日來引發各界熱議。我國外交部已數次向韓方表達關切，並呼籲韓方應予以更正，甚至還對外強調，外交部已全面重新檢視與南韓政府的關係，並同時關注貿易逆差等問題。

南韓電子入境卡驚見「CHINA（TAIWAN）」，總統賴清德對此公開表達遺憾。





賴清德總統日前也對此事公開表達遺憾，並呼籲南韓尊重台灣人民意志。南韓外交部11日二度發聲，強調南韓與台灣雖無邦交，但雙方維持非官方的實質合作一向穩定，此立場並無改變。對於韓方的回應，資深媒體人矢板明夫12日發文質疑韓方，刻意避開核心問題，沒有說到底改不改。此外，矢板明夫也在貼文中提到多年來，南韓對中國和台灣的政治態度超反差，「對中國盡量配合、不能刺激；對台灣能拖就拖」。

矢板明夫表示，南韓曾經也極度在意「如何被稱呼」。2005年南韓政府認為自國首都的中文名稱「漢城」，容易被理解為「漢人的城市」、有損國族尊嚴，因此要求改稱「首爾」。當時韓方正式要求台灣停止使用「漢城」並改稱「首爾」。而當時陳水扁執政下的台灣，即使與南韓沒有邦交，但也立刻配合完成更名。

2005年陳水扁執政時期，南韓政府要求台灣停止使用「漢城」並改稱「首爾」。





如今20年過去，雙方角色對調。台灣只是要求不把自己標示為「中國一部分」的基本尊重，得到的卻是一套不痛不癢的官樣回應。矢板明夫表示，這種落差讓人覺得嘲諷又心寒。接著也提供台灣外交部可以一招反制：「或許只要正式行文告知韓方：在韓國官方系統未修正對台灣的不當標示之前，台灣官方文件將暫時恢復使用『漢城』這一歷史稱呼。沒有謾罵，沒有情緒，只是對等處理。當年你為了尊嚴要求改名，我們尊重了；今天我們的尊嚴被踩，要求一個回應，合情合理」。





南韓將台灣標示為「CHINA （TAIWAN）」惹議。





矢板明夫最後有感而發表示，「外交不是比誰聲音大，而是看誰立場站得直」，他還強調當前的情況下，重新使用「漢城」不是情緒，而是實事求是。矢板明夫還形容南韓是「一個上千年來一直沒有辦法脫離『給中國當小弟』身分的國家」，並開嗆「首都叫漢城，只能說是剛好而已」。

