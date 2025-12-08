台灣被標China！部落客曝韓入境卡「1真相」惹怒網

生活中心／王靖慈報導

韓國今年2月全面改用電子入境卡後，日前有眼尖網友發現網站把台灣標示為「CHINA（TAIWAN）」，引起強烈不滿。於是近日旅居韓國的部落客翻出網站細節分享，發現背後的分類大有玄機，表示很多人其實都誤會韓國了，並大嘆：「以一個韓國的行政網站來說…我覺得已經算努力了」。





韓國入境卡把台灣列中國！部落客曝細節稱「誤會韓國了」 網不買單狂轟

部落客夫妻檔放出韓國入境網站截圖。（圖／翻攝自「不奇而遇 Steven & Sia」臉書粉專）





部落客夫妻檔「不奇而遇 Steven & Sia」昨（7）日在臉書粉專表示，網站內針對中國、香港和澳門所使用的代碼是 「CHINA P.R.」，這個代碼的全名指的是 「People’s Republic of China（中華人民共和國）」；台灣則被標示為 「CHINA（TAIWAN）」。雖然乍看之下，這兩種標示都含有「CHINA」，極易造成混淆，但實際上，在國家代碼與行政分類的程式邏輯上，是完全不同的分類依據。為了更確認，他們還借來中國友人的「外國人登錄證」比對，結果發現兩者真的不同。因此部落客也強調，希望大家不要被表面的文字嚇到，有時候再多看一眼、弄清楚背後的邏輯，就會發現事情比想像中單純，並在文末表示：「理解，有時候比標示本身更重要」。

廣告 廣告





韓國入境卡把台灣列中國！部落客曝細節稱「誤會韓國了」 網不買單狂轟

許多網友不買單部落客夫妻檔的說法。（圖／翻攝自「不奇而遇 Steven & Sia」臉書粉專）





不過，他們的分析仍無法完全說服許多台灣網友，還遭到多數網友質疑：「直接Taiwan不就好了？」、「不太懂那是什麼玩個文字遊戲小改一下就可以認為不是在貶低了？日本入境填寫就註明Taiwan 非常清楚⋯」、「謬論，在如今的國際共識和政治現實下，有哪個國家會把China當成與中國不同的國家？」；不過還是有網友表示：「泰國也這樣為何沒人抗議」、「還好啦，不會因為這樣就抵制韓國旅遊。身邊的韓國朋友都是支持台灣的，這樣就夠了」，甚至還有網友分享：「 剛從仁川一航廈入境，現在台灣護照有專用通道（18歲以上）」，認為台灣旅客在韓國入境是快速且友善的。

原文出處：部落客曝韓入境卡「China分類真相」大翻車！網不挺：直接台灣不就好了

更多民視新聞報導

女駕駛「1違規」狂噴6千 討拍被嗆：手會抖就對了

妹子手癢害男友中大獎 教召都市傳說吸281萬人朝聖

馬文君「護小紅書」大翻車！遭網炎上：睜眼說瞎話

