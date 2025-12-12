台灣被逼稱「中國台北」！逾7成民眾不買單

▲陸委會最新民調出爐，近8成3民眾不贊成中共「一國兩制」主張；7成3以上民眾不認同中共提出臺灣只能在「一中原則」下，以「中國臺北」名義參與APEC活動。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 大陸委員會昨（11）日公布民調結果顯示，82.6%民眾不贊成中共「一國兩制」主張；73.1%民眾不認同中共提出台灣只能在「一中原則」下，以「中國台北」名義參與APEC活動；76.8%民眾不認同中共以「從事分裂國家活動」為由，通緝我部分國人。

陸委會說明，54.0%民眾支持賴總統提出未來8年將投入1.25兆經費，建立「台灣之盾」等整體防衛系統；另有75.8%贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，反映台灣主流民意支持政府兩岸政策立場。

陸委會指出，在長期調查題目方面，調查顯示，85.1%民眾支持政府主張「廣義維持現狀」、84.4%人認為台灣的未來應由台灣2,300萬人決定，呈現長期穩定趨勢；另民眾認為中共近期對我不友善升高，對政府69.6%、人民52.9%。

陸委會強調，中共近年持續加大對台文攻武嚇、外交打壓及法律戰等複合性施壓，且不願正視中華民國存在的客觀事實，以僵化的政治思維處理兩岸事務。當前兩岸關係癥結在體制之爭，民主與專制不能相融。

陸委會續指，長期民調顯示台灣主流民意堅拒「一國兩制」，呼籲對岸務實面對中華民國與中華人民共和國互不隸屬的現實及台灣人民對自由民主的堅持，與我民選合法政府透過不設前提的溝通對話，化解分歧。政府將持續積極落實「守護民主台灣國家安全行動方案」，加強建構民主防禦機制、國防戰力，捍衛國家主權與安全。

該項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，調查期間為114年12月4日至8日，以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1,098份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.96%。

