「台灣被雲包圍」！ 鄭明典：好好利用今天的陽光

把握好天氣！前氣象局長鄭明典發出一張衛星雲圖，表示「台灣被雲包圍」，今天是陽光露臉的好天氣，明（11日）水氣增多，又要降雨！

把握今天陽光露臉好天氣，因為明天開始，迎風面又要降雨了。（示意圖／中天新聞）

鄭明典今（10日）在臉書貼出一張「台灣被雲包圍」的衛星雲圖照片，他表示「今天陽光天，明天水氣增多，迎風面又會轉雨！好好利用今天的陽光～」。

衛星雲圖。（圖／鄭明典臉書）

中央氣象署預報，今天東北季風減弱，水氣也逐漸減少，西半部為晴到多雲，東半部雲量仍偏多，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，下午起北部地區雲量會增多也有零星降雨機率；氣溫方面，東半部雲量稍多，低溫約18至20度，高溫約24至25度，西半部雲量偏少，夜間清晨易有輻射冷卻作用，低溫約在16至18度，白天高溫會來到27至29度，西半部日夜溫差大，早出晚歸記得多加件衣物。

氣象署表示，12/11（四）東北季風稍增強，各地早晚稍涼，且迎風面水氣稍增；北部及宜花地區雲量偏多且有局部短暫雨，而其他地區為多雲到晴；由於降雨機率提高且雲量增加，北台灣高溫稍降，其他地區則變化不大。

