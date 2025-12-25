台灣製行動電源爆炸冒火！業者緊急召回：預防性措施

現在市面上有各式各樣的行動電源，不過卻經常可以看到爆炸或是起火燃燒事故，現在大家更看重的是安全性，台灣知名品牌「GUXON」近日就發布聲明，表示將主動召回型號 GFC10000「巧方塊雙線行動電源」的特定批次，呼籲消費者立即停止使用。

（示意圖／Pixabay）

一名網友近日在Threads上發文，透露自己購入「GUXON」的巧方塊雙線行動電源，結果孩子凌晨用typeC線連接行動電源與電動桌的typeC插座，到了早上卻發生爆炸事故，接著行充便起火燃燒。

針對這起事件，「GUXON」回應，目前已啟動內部調查流程，會仔細釐清事件發生的原因，並全程陪同當事人完成後續處理。

此外，「GUXON」同時也在官網上公告，針對近期消費者發生事件，本公司高度重視產品品質與使用安全，已即刻啟動內部調查及產品品質稽核作業。

經稽核發現型號 GFC10000「巧方塊雙線行動電源」之特定批次（批號：GK25004093），因電芯原料供應商未經核准自行更換原料，致特定批次產品其電芯原料與原先驗證條件存在差異，在特定情況下，可能導致極少數產品內部隔膜絕緣性能下降，進而產生潛在安全風險。

GUXON一向重視產品安全與使用體驗，為審慎保障消費者權益，已即刻成立專案小組並啟動相關應變流程，自即日起主動實施「預防性召回措施」，針對上述型號之批號產品提供退換服務，「請持有該型號、批號產品之用戶暫停使用，並依照官方公告指引辦理後續退換事宜。」

GFC10000「巧方塊雙線行動電源」之特定批次（批號：GK25004093）。（圖／翻攝自官網）

召回範圍

•產品名稱：GUXON 巧方塊雙線行動電源

•型號：GFC10000

•批號：GK25004093（印於產品本體背面）

•生產日期：2025 年 4 月

召回方案（擇一）

1.免費更換為新批次之 GFC10000 巧方塊雙線行動電源。

2.原訂單金額辦理全額退款。

3.官網商品抵用券$1,000元。

GUXON強調，已同步啟動供應鏈調整，並導入多重原料驗證機制，持續強化電芯原料之檢測流程與品質管理標準，以確保後續產品之安全性與穩定性。

對於本次預防性召回所造成的不便，謹致上最深的歉意。

