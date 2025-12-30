台灣西北海面「密密麻麻全是光點」空拍圖曝 網驚：漁船還是軍艦

大陸解放軍昨（29）起展開圍台軍演，今天進行實彈射擊，今將影響941個航班、約10萬名旅客，一名網友昨日深夜回台時，在飛機上發現台灣西北方、大陸外海上有一堆光點，讓他急忙拍下照片，不過多數網友認為這些光點應該是漁船，並指出若真的是軍艦，不可能開這麼亮的燈讓人觀察位置，引起熱議。

一名網友昨日深夜在PTT八卦板表示，晚間搭乘廉航從韓國回台灣的班機上，突然在海面上看到無數光點，光點的後方還有明顯的城市燈光，因為沒有網路確認位置，他只能拍下當時的照片，不過飛機繼續飛沒多久，手機就偵測到已返回台灣了，讓他驚覺這些光點的位置就在台灣西北方，緊張詢問「所以這些是啥？這些亮亮的是漁船嗎？」

文章上線後引起討論，不少人認為應該是捕魚的船，分析「會開這麼亮的燈，應該是捕魚的」、「應該是漁船吧，軍艦開這麼亮給你看幹嘛」、「這麼亮的應該是捕魚」、「漁船才會開這麼亮，軍艦開這樣是怕敵人看不到嗎」、「理論上是漁船，只要晚上搭飛機通常都看得到」。

不過也有人說「三十年前在金門打防護射擊，海上就是一整排對岸漁船」、「這些真的是漁船？解放軍宣布軍演，飛機都要停飛了，結果一堆漁船還敢出海喔」、「以澎湖來說，小卷最晚應該只到10月就捕完了，現在真的還有小卷嗎」、「這是釣小卷的船？現在還有小卷釣喔？」

