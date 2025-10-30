台灣要實現觀光立國目標！ 交通部發豪語：2030年觀光產值可達1兆

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／綜合報導

「觀光立國」打造觀光兆元產業是總統賴清德的重要政見，交通部今（30）日在交通委員會專案報告指出，去年度觀光產值已達8378億元，較前一年成長9.5％；預估預計整體觀光收入每年成長2%-3，預估2030年就能達到兆元目標。

交通部觀光署指出，去年度觀光產值已達8378億元，較前一年成長9.5％；預估預計整體觀光收入每年成長2%-3，屆時2030年就能達到兆元目標。（示意圖）

交通部強調，將持續關注美國關稅、匯率波動及天災等影響，適時調整行銷推廣策略與作為，穩健提升來台旅客人次，並提升旅宿接待量能，配合「國家希望工程」觀光面向之各項行動方案，積極達成「質量並進」的「2030 年觀光兆元產業」。

交通部也提及， 交通建設不只是里程的增加，更是服務品質、公平與韌性的提升；觀光推動也不只是人次的成長，更重視體驗價值與產業升級。重要執行成果包括透過「行政院觀光產業振興諮詢會議」，協調跨部會觀光議題，並擴大部會合作，如與經濟部國際貿易署合作「順道觀光」、 與原住民族委員會合作「部落觀光」、與內政部國家公園署合作「北回之巔旗艦計畫-微笑南灣 in 臺灣」等。

針對未來推動重點，交通部表示，將持續深化跨部會合作，推廣文化、客庄、原鄉、農遊及凰金等多元主旅遊，打造臺灣觀光品牌形象；並重申，將與地方政府、產業與社會各界攜手，以可驗證的績效、務實的工程與友善的服務，讓移動更安全、轉乘更順暢、旅遊更美好，實現「人本交通、便捷台灣」的共同願景。



