台灣要成為「先進海洋國家」還缺什麼？台船環海董座：一工程是關鍵拼圖

由海事工程聯合促進會等單位舉辦「2025 第一屆台灣海事工程影響力論壇」，在台南安平福爾摩沙遊艇酒店舉行，台船環海（CDWE）董事長、中華民國海事工程聯合促進會理事長曾國正致詞表示，台灣長期以來具備堅實的航運與造船實力，全球航運排名名列前茅，軍艦與海巡艦亦多為國造，這些都是在地緣政治緊張情勢下維持國家穩定的重要基礎。

曾國正強調，若要在淨零碳排與能源轉型的長期趨勢中，真正以「先進海洋國家」自我定位，海事工程正是不可或缺的關鍵拼圖。並且在這樣的轉變之中，海事工程正成為連結治理理念與實際行動的關鍵基礎，使抽象的政策目標得以真正落實於海域空間與工程現場。

海事工程聯合促進會指出，在全球能源轉型與地緣政治快速交織的時代，海洋不再只是地理邊界，而是牽動能源安全、產業升級與國家治理能力的核心場域，因此，海洋治理已不再是單一部會或技術社群的專屬議題，而是逐步成為橫跨政策、產業、法制與社會科學的重要顯學；在這樣的轉變之中，海事工程正成為連結治理理念與實際行動的關鍵基礎，使抽象的政策目標得以真正落實於海域空間與工程現場。

離岸風電帶動產業躍升 下一步是系統整合與人才培育

台中市海事工程商業同業公會理事長、宏華營造總經理陳宗邦指出，台灣其實已深耕海事工程數十年，過去在港口建設、水下工程與公共工程中累積了成熟基礎。隨著離岸風電引進歐洲成熟技術與制度經驗，台灣工程團隊快速吸收、實作，讓海事工程的角色被真正看見。

陳宗邦認為，下一階段的關鍵不只是施工能力，而是能否加速建立完整的人才培育、船舶量能與工程整合能力，讓產業不只服務單一專案，而能長期紮根。若能持續深化這些基礎，台灣有機會成為亞洲離岸風電與海事工程的重要節點。

台灣風能協會理事長吳盟分則從更宏觀的角度指出，港口、船隊與海事工程三者缺一不可。他回顧自身過往在港口治理與產業發展的經驗，強調台灣並非「已經做得夠好」，而是必須持續向國際學習。

歐洲商會則從產業端提出警示與建議。雖然台灣離岸風電建置成果在國際間已具高度能見度，但目前產業對於未來政策細節、第三階段後續招標規則與時程仍感到不確定，這種不透明性已影響企業投資信心。歐洲企業普遍肯定台灣在地化政策所帶來的實質成果，例如本土施工船與製造基地的建立，但也提醒需避免供應鏈過度集中，確保市場競爭力與成本效率。金融面方面，產業期待本地銀行體系能更熟悉離岸風電風險結構，提供更穩定的融資支持。

