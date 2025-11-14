台灣要投資美國超過10兆？蘇一峰氣炸大罵賴清德：送錢賣台又挑釁大陸

台美關稅談判持續進行，但有美國媒體報導，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」（折合新台幣約10.85兆至17.05兆元）。胸腔科醫師蘇一峰痛批總統賴清德送錢給美國，又挑釁大陸，「一開戰這些人通通逃去美國接受庇護，靠著賣台的錢吃香喝辣，只剩我們這些跑不掉呆灣郎留下來打仗。」

胸腔科名醫蘇一峰。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

美國媒體《Politico》引述知情人士指出，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」（折合新台幣約10.85兆至17.05兆元），目標月底前雙方敲定協定。另有美國資深官員在背景簡報中表示，美國持續與其他貿易夥伴談判，包括與台灣之間「已取得許多進展」。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

蘇一峰今天在臉書上發文表示，「賴皮把兒子孫子都送到美國，然後送美國10-16兆，再買6700億空氣武器，花1.3兆打造台灣假盾，還一直挑釁中國大陸，當魯莽的領導人。大家看不出來嗎？一開戰這些人通通逃去美國接受庇護，靠著賣台的錢吃香喝辣，只剩我們這些跑不掉呆灣郎留下來打仗！」

美國媒體《Politico》引述知情人士指出，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」（折合新台約10.85兆至17.05兆元），目標月底前雙方敲定協定。（資料照／美聯社）

網友們也紛紛在蘇一峰的臉書留言，「沒錢跑的留下來當砲灰等死」、「算是另類投資移民嗎？只是，不曉得獲利者是誰？！」、「可惜一堆人看不清」、「真的是這樣」。

