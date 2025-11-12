台灣要拿諾貝爾獎？陳培哲直言：「吃一口飯」的大學，開不出諾貝爾之花
總統賴清德在「2025總統科學獎」頒獎典禮上宣布啟動「333諾貝爾計畫」，立下宏願：未來三十年內，讓台灣在物理、化學與醫學三大領域誕生至少三位諾貝爾獎得主。因為對比日本從2000年以來已經有22人得到諾貝爾獎，台灣除了1976年丁肇中（成大畢業）、1986年李遠哲（台大畢業）外，已經接近40年沒有人拿到諾貝爾獎。
對於賴清德發下宏願，中研院院士陳培哲坦言：「喊口號很容易，問題是我們的土壤能不能長出那樣的花？」他指出，台灣的學術文化已經「職業化」，缺乏對基礎科學的信仰與文化自信，「這樣的大學，開不出諾貝爾之花。」
日本的啟示：從戰敗到科學復興
今（2025）年諾貝爾醫學獎由日本大阪大學教授坂口志文與美國學者共同獲得，以表彰他發現「調節性T細胞」的研究。這是日本連續第二年摘下科學獎項，自2000年以來，日本已有22位得主，僅次於美國。
陳培哲說，這背後是文化信心的展現：「湯川秀樹1949年拿下日本第一座諾貝爾獎，距離原爆才四年，那是一種精神上的重建。日本社會用科學克服戰敗的陰影，重建民族自信。」
從1901年至今，日本在自然科學領域累計32座諾貝爾獎，幾乎每十年都有新突破。「日本的學術體制從戰前帝國大學延續下來，沒有斷層。重要的是，他們對研究價值有信心，即使沒人理會，也會堅持做下去。」
百年對照：東京、京都與台大命運的分岔
1928年，日本政府在台灣成立「台北帝國大學」，與東京、京都並列帝國大學體系。當時教授多由日本本土派任，制度與風氣相近。然而戰後一百年，東京與京都孕育出十餘位諾貝爾得主，而台大卻在四十年中未再出現國際級科學家。
「台北帝國大學1928年成立，到2028年就滿百年。你比較東京、京都與台大的命運，會發現差距巨大。」陳培哲指出，關鍵在於教育方向轉變：「日本人進入東京大學、京都大學是為了探索學問；我們的大學生，進大學是為了找工作。」
他總結：「同樣的制度出身，不同的文化取向，結果完全不同。」
「吃一口飯」的大學：知識職業化的陷阱
陳培哲觀察：「你只要看大學聯考分發的變化就知道社會的價值觀。五○年代大家嚮往物理系，六○年代轉向電機、醫學。今天學生選系，不是問『我想學什麼』，而是問『哪個出路好』。」
「現在的大學，不是為了學問，而是為了吃一口飯。」他說，這樣的教育制度孕育不出敢於探索未知的年輕人。「在這樣的土壤裡，不會開出對根本問題感興趣的花朵。」
從醫師科學家到醫療技工：台大醫學院的轉折
「台大醫學院早期不是培養醫師，而是培養『醫師科學家』。」陳培哲回顧，當年的杜聰明研究鴉片、李鎮源研究蛇毒，後者更以蛇毒研究出神經與肌肉傳導的重要受器，「這是台大少數對人類科學真正的貢獻。」如今的醫學教育已轉為臨床導向，「學生學的是怎麼看病、開藥，而不是探索生命的基本原理。」
陳培哲舉例說，近年台大醫學院院長自稱「台大醫院的農場」，要為臨床培養醫師。「這種定位太小了，醫學院不是職業訓練中心。」
他強調，日本的東京與京都大學醫學系，有一半畢業生不當醫師，而是投身研究。「這就是文化的差異：一邊追求知識，一邊追求職業。」
基礎科學的荒蕪：沒有信仰，就沒有創新
「一個年輕人進到大學，大一大二還沒開始思考，就被填滿專業知識。」陳培哲指出，這樣的教育使學生失去探問世界的動力。「專業知識大多是技職性質，是把現有知識運用出來，而不是創造新知識。」
他認為台灣長期忽視基礎科學，偏重技術應用。「我們的研究多半是 implementation science（執行科學），像肝炎疫苗的推行固然重要，但那不是原創性的突破。」
這與日本的學術氣質形成鮮明對比。「日本學者做研究，不管主流怎麼看，他們覺得這是有價值的事。像研究自噬作用的學者、大隅良典，一開始沒人理會，最後卻改寫了細胞生物學。」
「無可取代性」：從產業領先到文化高度
「只有無可取代性的東西，才會變成文化，也才有可能得到諾貝爾獎。」陳培哲指出，台灣產業雖有台積電，但那屬於專業製造領域，「就像賓士車一樣，做得很好，但不是無可取代。」
陳培哲說他並非否定產業價值，而是提醒社會不要混淆。「台積電讓我們經濟不垮，但它不能代表文化的高度。科學的價值，在於改變世界的知識體系，而不是商業上的領先三五年。」他說：「我們必須要培養能回答根本問題的人，這才是文化與教育的使命。」
所幸台積電也了解文化的重要性，推動文學藝術（如文學獎、書法），這代表台灣民間往富而好禮的方向的努力，希望能持續，終能開花結果」。
從自信到信仰：日本堅持的啟示
談起日本學者的研究態度，陳培哲語氣中帶著敬意：「像坂口志文研究調節性T細胞，從沒人相信，到被世界承認，花了幾十年。他能堅持，是因為他相信自己的研究有價值。」
他強調，這種「信」是文化信心的核心。「日本人覺得我做的東西有價值，不用別人來認可。這樣的文化自信，才能養成獨立思考與原創研究的精神。」
「台灣人太怕失敗，太急著成功。」他說，「沒有信念、沒有信仰、沒有文化的根，怎麼可能有長期的學術成就？」
沒有文化自信的國家，得不到科學的尊敬
訪談結束時，陳培哲看著窗外語重心長地說：「台灣的問題，不是缺錢，而是缺信念。」
他總結：「日本、韓國都經歷戰亂與貧窮，但他們相信科學的價值。台灣若繼續把大學當成職業訓練所，那些『三個諾貝爾獎』，只會是三個數字。你要有夢想、有信心、有文化的根。沒有這些，再多的333，也只是空中樓閣。」
最後，陳培哲也提出台灣邁向333的具體建議。他表示，「我們更希望台灣的企業家，能夠仗義捐輸，成立像普林斯頓，洛克菲勒等等的私立大學，提供良好無虞的學術環境，培養台灣優秀的人才，五十年一百年之後，創造台灣的文化，成為人類的資產。」
