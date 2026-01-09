台灣要推離婚冷靜期？呂秋遠一句「送去冷凍庫膩？」 網一面倒

記者林宜君／台北報導

網紅律師呂秋遠以一張「離婚500元」招牌照反諷現行思維，直言與其限制想離婚的人，不如讓想結婚的人先冷靜，引發網路熱烈討論。（圖／翻攝自呂秋遠FB）

離婚該不該設門檻再掀論戰。立法院法制局研議引進「離婚冷靜期」制度之際，網紅律師呂秋遠以一張「離婚500元」招牌照反諷現行思維，直言與其限制想離婚的人，不如讓想結婚的人先冷靜，引發網路熱烈討論。台灣離婚率長期位居亞洲前段班，立法院法制局近期提出政策評估，研擬參考南韓等國經驗，考慮增設約30天至3個月的「離婚冷靜期」。依規畫內容，申請離婚的雙方須先經過冷卻期，並接受專業離婚諮商，若期滿後仍堅持分開，法院才會核發相關文件。

廣告 廣告

網紅律師呂秋遠8日在社群平台發文，貼出一張寫著「離婚500元」的招牌照片，質疑政策方向。呂秋遠指出，強迫不適合的兩個人繼續維持婚姻，未必符合現代社會對婚姻自由的理解。（圖／翻攝自呂秋遠FB）

對此，網紅律師呂秋遠8日在社群平台發文，貼出一張寫著「離婚500元」的招牌照片，質疑政策方向。呂秋遠指出，強迫不適合的兩個人繼續維持婚姻，未必符合現代社會對婚姻自由的理解，也與近年憲法法庭及最高法院對離婚案件的見解不盡相符。他直言：「降低離婚率的用意在哪，其實難以理解。」呂秋遠進一步表示，現行司法實務多半傾向讓確實不適合的伴侶分開，是否單純追求數字上的離婚率下降，就能讓社會更幸福，仍有很大討論空間。他反問，若制度只是一味設限，反而可能讓當事人陷入更長時間的痛苦。

網紅律師呂秋遠在社群平台發文，貼出一張寫著「離婚500元」的招牌照片。（圖／翻攝自呂秋遠FB）

相較於「離婚冷靜期」，呂秋遠提出另一個構想「結婚猶豫期」。他說明，情侶仍可至戶政事務所辦理結婚登記，「不是民政局領結婚證！不是！不是！」，但登記後需等待3個月才正式生效，期間雙方必須完成婚姻諮商課程，且不得缺課；若未完成課程，或期滿後未再共同前往戶政事務所確認，婚姻即不成立。

相較於「離婚冷靜期」，呂秋遠提出另一個構想「結婚猶豫期」。（圖／翻攝自FB）

呂秋遠坦言，這樣的制度「肯定可以降低離婚率」，因為結婚人數本身就會減少，也能讓衝動進入婚姻的人多一次思考機會。他直言，結婚往往比離婚更衝動，「離婚是冷靜，冷靜以後，還要再冷靜，是要送去冷凍庫膩？都有廣告招牌寫『離婚500元』了，不是嗎？」貼文曝光後，引發大量網友回應，不少人力挺「結婚猶豫期」的想法，有人表示「我贊成婚前教育，至少知道走進婚姻需要的條件和溝通能力」、「支持結婚猶豫期，預防勝於治療」，也有網友直言，「結婚才真的需要猶豫期」，相關討論持續在社群平台延燒。

更多三立新聞網報導

內娛再添死亡黑幕！梁亞斌30歲猝死與喬任梁、于朦朧同9月離奇猝死巧合

TVB典禮首例！林盛斌領獎太嗨 敲斷獎盃成全場焦點 台上台下瞬間炸鍋

張立東被好友坑上台！錢進朋友口袋 無尊遭圈內好友暗算 上節目全是假

趙露思直播惹怒粉絲！搞怪翻唱方大同歌 被罵油膩不尊重逝者

