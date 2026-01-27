台灣要的是建立經濟規模的太陽能發電與風能發電以及未來地熱海洋能發電的技術力

1.台灣擁有太陽日照與國際最佳風電場域，這是取之不盡 用之不竭的能量來源，也是綠電來源的主力.

2.有些人認為要建太陽能電場的太陽能板，核心光電芯片是由中國輸入，台灣組裝，台灣號稱太陽光電工場淪為組裝廠，將為害國安.

3.台灣是太陽能電池的早期霸主，當中國建立起太陽能光電電池，以國家補助之能，低價席捲全球市場，

4.台灣廠商為求降低成本，放棄自己的電池生產，改採進口中國的電池芯模組，組裝成太陽能板，這是聰明存活與競爭力的維護，沒有技術的問題，沒有售後服務的問題，也沒有國安的問題.

5.台灣很多廠商製造高品質的太陽能用設備，包括變頻器、充電器，升壓變壓器及控制器，整個太陽光電系統的設備皆可國產化，在此產業鏈的廠商，很多國際外銷大廠.

6.太陽能光電產業的建置安裝維護，台灣擁有諸多服務工程廠商.

7.太陽能光電場，台灣擁有100%可以自主的能力，不能因產業鏈分工降低成本，就扣以國安大帽，而放棄台灣優勢的太陽光電場的發電，當成台灣自主綠電的主力.

8.風電場的建置，有機電部分、風葉片、電桿、建置工程.台灣擁有系統整合能力及部分自製率.

9.風電的建置使用年限很長，因台灣最高效率風場有海上及陸上的場域，也會受限於一定的規模.

10.太陽光電場域與風電場域，依台灣能源署的估計，值得開發的場域也有一定的規模.

11.台灣有最好的技術官員，能為台灣能源發展帶來多元安全的規劃.自主能源的開發有技術與成本的限制條件，因此有些能源必須水到渠成，才能在台灣大量建置，例如地熱能、海流能、小型核能模組、核融合能等等，皆是台灣有待導入的新能源.

12.能源建置國安考慮重要，燃媒、天然氣皆受制於國外定期船運，當台灣被戰爭封鎖時，太陽光電場及風電場還可繼續發電，這也是兩者因分散式建置，祇要電網構成堅韌網，就不必耽心全面被癱瘓.

13.能源自主各國因自主能力、地理條件、工業技術能力等等皆不同，大國與小國也不同，台灣是跨在北迴歸線的孤島，擁有日照及最佳風場，擁有地熱與海洋能等的開發場域.台灣也擁有世界級的製造產業，因此不應懷疑台灣對以上能源政策，不應懷疑台灣自主運作管理維護的系統工程能力.

14.銳傳媒的專欄文章有一系列的台灣能源產業文章，有參照價值.值得有興趣或有懷疑者研究.本文不在詳列台灣能源產業鏈廠商.其中很多國際大廠..