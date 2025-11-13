台灣要被出賣？北京內部人士：川普對中態度軟 可誘使他公開反台獨

編譯林浩博／綜合報導

英國《經濟學人》12日引述北京內部人士指出，美國總統川普性格陰晴不定，但對中國態度「很軟」(very soft)。中國甚至有多名專家，更看準川普自傲是「和平使者」的心理，認為可藉此說服川普公開反對台灣獨立，由他來施壓台灣與中國舉行所謂的「和談」，為併吞鋪路。

北京內部人士透露，中國國家主席習近平，對川普一點也不懼怕，如今中國的菁英階層，更日益認為川普對他們的態度「很軟」。

有分析師坦言，川普第一任期曾引發中國的「些許恐慌」，因為當時的川普政府將貿易戰，延伸為意識形態的對抗，不少美方官員還對中國的政經制度，嚴加批評。可是現在，中國不再對川普恐慌。

分析師指出，即便川普今年回鍋白宮，故技重施，中國卻改以強硬反制，拒絕購買美國的大豆，還對製造業的關鍵原料、稀土與永久磁鐵，施加了出口管制。結果在這場膽小鬼賽局，川普「先眨了眼」。

10月30日在南韓與習近平的會面，川普作出讓步，像是對黑名單上的中國企業，原本的美國出口管制擴大，將暫緩一年。作為交換，中國同意恢復購買美國大豆，並對阻擋毒品芬太尼原料的流入、重新開放稀土出口，做出了模糊不清的承諾。

不可信任的川普

同樣被北京高層視為勝利的，是再度上台的川普，即便橫加關稅，他對共產黨並未顯示意識形態的厭惡。中國的學者就直言，川普將中國視為「不可或缺」的國家。比如川普對中國企業投資美國，可是歡迎至極，他還疾呼中國購買美國的大豆。川普對內，則是收緊對共和黨與聯邦政府的掌控，讓保守派不敢挑戰他與中國交流的做法。

川普的難以捉摸，讓中國的領導層對他並不信任。話雖如此，《經濟學人》在北京進行了為期一週的採訪，訪問了官員、政府顧問、企業家與學者，卻發現他們有個共識，那就是川普代表了中國的歷史機遇。在他們眼中，川普對自由的原則不屑一顧，他對盟友與對手都很善變。他們唯一的分歧是，中國該如何應對川普。

川普的不可預測，意味著難以與他達成協議，以解決中美兩國的棘手爭端。內部人士表示，兩國在這段為期一年的貿易休兵期，應專注在達成「一步一腳印」的零散協議。但也有人認為，應放眼更大的目標

中國有部分專家就認為，北京應利用川普自傲為「和平使者」的心理，來達成長遠目標。他們建議，也許在未來的川習會，可說服川普公開反對台灣獨立，由他來施壓台灣接受所謂的「和談」。

