繼日前美國對委內瑞拉發動軍事突襲後，川普近日接受美國《大西洋月刊》的專訪中重申對格陵蘭的主權訴求，並稱「從國安角度來看，美國的確需要格陵蘭」。而且「無論難易，為了捍衛美國，一定要得到格陵蘭島」。

川普在任內多次公開表示有興趣購買格陵蘭島，許多人將其視為荒謬言論。然而，若將這番話與美國對委內瑞拉的軍事干預相互對照，就會發現，格陵蘭島並非憑空臆造，而是美國地緣政治邏輯的延伸。對霸權國家而言，戰略位置、資源控制與勢力範圍，始終凌駕於「主權與民主」話語之上。

廣告 廣告

首先，格陵蘭島的重要性，在於其無可取代的戰略位置。它位處北極樞紐，連結北美與歐洲，是飛彈預警、軍事部署與未來北極航道的關鍵節點。隨著冰層融化，北極不再是邊陲，而是新一輪大國競逐的核心。對美國而言，掌控格陵蘭島，等同於在北極戰略中搶占制高點。

同樣的邏輯，也在委內瑞拉身上反覆上演。這個擁有全球最大原油儲量的國家，數十年來始終無法脫離美國干預的命運。無論是制裁、軍事干預、扶植反對派、甚至策動政權更迭與秘密綁架行動，美國對委內瑞拉的關注，從來不是因為人權與民主，而是能源與地緣位置。民主，只是包裝；資源，才是核心。

其次，軍事與安全考量，是格陵蘭島與委內瑞拉的共同交集。美國在格陵蘭設有軍事基地，長年作為北極防空與飛彈預警的重要前哨；在委內瑞拉周邊，則透過哥倫比亞、加勒比海的軍事部署，形成對南美的戰略包圍。兩一北一南，卻同樣被納入「不能落入對手之手」的安全框架。

兩者的差別只在於形式。格陵蘭島被包裝成「可以談判」的買賣，而委內瑞拉則被塑造成「需要被拯救」毒品氾濫、專制獨裁的國家。前者是交易式霸權，後者是價值型霸權，殊途同歸。

最後，是資源與供應鏈焦慮。格陵蘭島蘊藏稀土、關鍵礦產與能源，被視為美國擺脫對中國供應依賴的重要備胎；委內瑞拉的石油，則長期是美國能源安全與油價穩定的重要變數。當資源被納入國家安全框架，主權便成了可以被「重新詮釋」的概念。

美國這種將任何一個國家視為「可談判籌碼」所透露、反映出的正是強權政治的「霸權思維」。對丹麥與格陵蘭自治政府而言，這已不只是主權問題，更是尊嚴問題；對國際社會而言，這更是一個警訊：在大國競逐加劇的時代，小國與邊陲地區，往往最先成為被「盤算」的對象。

真正值得我們警惕的是一種正在回歸的叢林秩序。在這個秩序中，力量決定正義，權力決定規則。小國與邊陲地區的命運，往往取決於是否「有用」、是否「重要」、是否「不能失去」，而不是空洞虛偽的「民主價值」與「普世人權」。

當全球秩序走向叢林化，小國的領土、資源與位置，都隨時可能被強國重新估價與交易。當美國的角色從「世界警察」轉向「國際強盜」，台灣社會是否已準備好面對一個更赤裸、更不加掩飾的強權時代？（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）