「台灣要變下一個烏克蘭？」藍營質疑賴清德 2027 武統說製造恐慌

國民黨立法院黨團今（27）日召開記者會，針對總統賴清德昨日公開表示「中共將於 2027 年武統台灣」並宣布增列 1.25 兆元國防特別預算，以及行政院即將對《財劃法》提出覆議，強烈質疑政府是否已將台灣推向戰爭邊緣，卻未說明國防與財政規劃的具體基礎。

書記長 羅智強表示，賴清德總統以「2027 武統台灣」作為重大國安訴求，明顯與其競選時宣稱「台灣戰爭風險最低」矛盾。他痛批民進黨政府在國防預算一年飆升至 9400 億後仍不滿足，如今追加至 1.25 兆，使總額達到 2.2 兆元，「到底買到什麼？是否能讓共機退回中線以西？」他質疑賴清德將台灣推向「下一個烏克蘭」，卻用天價軍購麻痺國人。

↑（圖片由國民黨提供）

羅智強並批評，行政院針對三讀通過的《財劃法》提出覆議，是「賴皮總統加覆議院長」聯手試圖蓋過立法院決議。他強調，國民黨團立場清楚：否決覆議案。

首席副書記長 林沛祥指出，賴清德既稱 2027 武統，但 6600 億元軍購武器仍未到貨、F-16V 一架未交機，更凸顯國防空洞。他質疑若真面臨戰爭，軍人加薪法何時落實？國安會秘書長吳釗燮又為何神隱，不對「武統情資」做出說明？

副書記長 王鴻薇則關注財政風險，指出蔡政府八年已編列 2.3 兆國防特別預算，如今再加碼 1.25 兆，「國債恐衝破天際」。她批評潛艦延測、F-16V 交機延宕，導致外界質疑「買到的是隱形戰機」。她強調，國民黨團支持國防，但絕不讓特別預算淪為「凱子預算」。

