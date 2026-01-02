台灣要「旺」了！南鯤鯓馬年吉祥字出爐 千萬檜木牌樓拚5年內重建

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

台南南鯤鯓代天府的「五門式木作大牌樓」去年7月遭丹娜絲颱風吹毀，12根千年檜木重建粗估需花2億元。對應去年初國運籤抽到下下籤，其中一句備註：「屋漏更遭連夜雨，行船又遇打頭風」，似乎預告了這場意外。今年在抽出國運籤之前，南鯤鯓昨（1）日公布向獲得王爺允筊的丙午（馬年）吉祥字為「旺」，代表台灣否極泰來，要開始「旺」了。

農曆年前廟方以「興」、「旺」、「發」3字向五府千歲請示馬年吉祥字，最終「旺」字獲得王爺允筊。（圖／翻攝南鯤鯓代天府 臉書）

南鯤鯓牌樓在民國72年啟用，高16米、長36米、3.5米寬，五門式結構被封為「最大木作牌樓」，當時12根千年紅檜要價6000萬。去年7月丹娜絲颱風吹倒牌樓，朱紅牌樓、飛簷斗全部摔碎。代天府總幹事侯賢名表示，當初每支以400至500萬的價格購入，如今就算有錢也買不到，重建粗估得花2億元。

根據《自由時報》報導，侯賢名指出，五府千歲降駕指示5年內要重建大山門牌樓，有各方信眾出錢出力支持，加上王爺神威顯赫，相信5年內「絕對沒問題」，今年將進行牌樓建築圖設計，預估能在3、4年內重建完成大牌樓。

廟方將在丙午年農曆元月初一清晨5時開門，於上午舉辦抽國運籤，信眾參加即可獲贈「旺」吉祥字的吊飾。（圖／翻攝南鯤鯓代天府 臉書）

另外，南鯤鯓代天府昨（1）日舉辦迎新年、贈春聯活動，並公布農曆年前廟方以「興」、「旺」、「發」3字向五府千歲請示馬年吉祥字，最終「旺」字獲得王爺允筊，代表台灣要「旺」了。廟方將在丙午年農曆元月初一（2/17）清晨5時開門，於上午舉辦抽國運籤，信眾參加即可獲贈「旺」吉祥字的吊飾。

