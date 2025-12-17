台灣規模6↑地震要來了？郭鎧紋示警：恐落在春節前後

生活中心／楊佩怡報導

全球地震活動明顯更活躍，今（2025）年春節前嘉義大埔就發生6.4地震，在加上近期台灣地震頻繁，8月宜蘭縣近海發生芮氏規模6.0地震，震源深度112公里，屬於淺層地震，讓人不免擔心規模6以上地震是否再次找上門。對此，地震專家郭鎧紋依據數據指出，截至今（17）日，台灣已有112天未發生規模6以上地震，但歷史資料統計平均100天會發生1次，因此他依較長間距推估，下一次發生規模6以上地震，時間可能落在2026年春節前後。

台灣在2024年顯著有感地震514個，自2024年截至12月14日顯著有感地震共150個。（圖／郭鎧紋提供）

郭鎧紋向《民視新聞網》表示，根據氣象數據顯示，過去30年來，台灣芮氏規模6以上（M6+）的強震平均間隔約為 100 天。然而，近期地震發生的頻率與間距出現波動，距離上一次大規模地震已超過100天，民眾應提高警覺。郭鎧紋觀察2023年10月至2025年12月的紀錄，台灣共發生17起規模6以上的地震。雖然長期平均值為100天，但實際觀測發現，僅有2024年5月至8月間的98天最接近此平均值。若參考近三年的趨勢，強震間距有拉長至158到162天的跡象。

地真專家郭鎧紋整理出2002年迄今，台灣春節前後發生規模6以上地震的時間。（圖／郭鎧紋提供）自2025年8月27日宜蘭近海發生規模6地震以來，截至今日（12月17日）已累積 112 天未出現同等級強震。郭鎧紋指出，隨著無震間隔時間拉長，下一次強震發生的機率也隨之攀升。若以近年的最長間距（約 160 天）推算，下一次規模 6 以上強震的時間點可能落在2026年2月，正好接近農曆春節。回顧歷史資料，台灣在春節前後發生強震的機率並不低，自2002年起，春節期間已發生過6起規模6以上強震，如2016屏東、2018花蓮及2025台南強震。

自8月27日發生規模6地震後，截至今（17）日已過去112天未發生下一個規模6地震。（圖／郭鎧紋提供）

郭鎧紋提醒，板塊活動最為活躍的「東部外海」與「南台灣」被列為最需加強防範的地區；因此防震準備不可掉以輕心。郭鎧紋指出，儘管現今科技仍無法精準預測地震的確切時間與地點，但透過歷史觀測數據，能協助評估風險趨勢。並強調，規模 6 以上地震目前處於「隨時可能發生」的狀態，呼籲國人應備妥避難包、固定家具，隨時做好防震準備，以應對不時之需。

