台灣親中政客今年恐GG？他見1幕驚：川普斬斷中國佈局

日本首相高市早日前祭出「政治豪賭」解散國會，8日眾議院改選結果出爐，她帶領的自民黨大獲全勝、拿下3分之2席次，創下日本戰後憲政史的歷史紀錄；先前發聲力挺高市的美國總統川普（Donald Trump）也第一時間發文祝賀，更強調未來仍會強力支持日本。川普此次表態，令財信傳媒董事長謝金河驚喊是「加速世界重新選邊站」，尤其對台灣的親中政客來說，今年將迎來重大考驗。

高市早苗大勝！美國祝賀、中國全面噤聲

謝金河發文表示，高市早苗大獲全勝，中國各大社群幾乎全面噤聲，反觀川普不僅公開祝賀、請高市3月訪美，還邀日本共同開發稀土。謝金河憶起，川普2017年首次當選時，台灣多位企業大老闆都表示「台灣千萬不要選邊站」，但他認為「你不選邊，將來連邊都沒得選」，如今高市全勝為美日同盟奠定基石，也讓川普加速世界重新選邊站，「未來選錯邊，或者是腳踩兩條船，想左右逢源的國家，恐怕面臨強大的變數。」

川普祝賀高市早苗。（圖／翻攝「@realDonaldTrump」Truth Social）

川普逼世界選邊站！宏都拉斯有意「和台灣重建邦交」

謝金河舉例「最明顯的是南韓」，派人去談關稅、川普團隊置之不理；宏都拉斯總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）才當選就密會川普，討論「和台灣重建邦交」；哥斯達黎加、智利、玻利維亞，秘魯、厄瓜多爾近年都是右派執政，包括阿根廷最挺川普的米萊（Javier Milei）得到高支持度。由此可見，川普從生擒委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦後，快速轉變中南美洲國家的態度，「逼這些美國後院的國家重新表態，這些國家已經沒有不選邊的模糊空間。」

謝金河表示，川普目前正在使力斬斷「中國過去幾年在中南美洲的布局」。（圖／美聯社提供）

斬斷中國布局！台灣親中政恐迎大考驗

對此，川普目前正在使力斬斷「中國過去幾年在中南美洲的布局」。謝金河表示，中國自2017年起陸續讓巴拿馬，尼加拉瓜等國家與台灣斷交，「現在川普逼這些國家重新選邊站，未來勢必精彩可期！」對此，謝金河回頭看川普責令全球「不得把台灣地圖歸入中國」，此次強力表態「也會對台灣今年的政治生態帶來重大影響」，隨著岡田克也在眾議院落馬、也就是去年質詢釣出高市早苗「台灣有事」言論的資深議員，謝金河認為「台灣站在北京這一邊的政治人物，今年會有大考驗」。





