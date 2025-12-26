「台灣親子丼」是它！日本部落客神介紹大讚美味 台網見真相笑翻

生活中心／施郁韻報導

日本部落客分享，自己在品嘗「台灣親子丼」並大讚超美味。（示意圖／資料照）

不少觀光客來到台灣旅遊，一定會品嘗台灣的特色美食，日前有一名日本部落客分享，自己在品嘗「台灣親子丼」並大讚超美味，並貼上一張台灣傳統小吃照，與日式親子丼外型相差甚遠，不少台灣網友笑翻，直呼「是這樣沒錯，但不是這樣」。

日本一名部落客「紅毛的健（紅毛の健）」喜愛在社群平台分享台灣美食，日前他曾發文表示：「好久沒吃到台灣的親子丼了！好美味！」。照片中可見到，該名部落客正在吃火雞肉飯，上面還有一顆滷蛋。他幽默稱火雞肉飯為「台灣親子丼」，貼文一出引起網友議論。

廣告 廣告

許多台灣網友看到照片後會心一笑，紛紛留言直呼「是這樣，但不是這樣，好好笑」、「這叫雞肉飯！」、「概念上沒問題，但還是覺得怪怪的」、「嘉義人第一次聽到別人這樣稱呼」，也有網友專業寫下：「台灣的雞肉飯有雞肉跟火雞肉兩種，滷蛋通常是雞蛋，但有時也會用鴨蛋，其實真的不好判斷」。

事實上，「紅毛的健」並不是第一次在台灣大吃火雞肉飯，他早於2023年曾發過類似的貼文，已引發熱烈討論。2025年2月他也曾到高雄的「郭嘉義火雞肉飯」品嘗美食。

更多三立新聞網報導

身份證拿出來！姓名中「1字」免費爽喝超商咖啡 「買一送一」優惠出爐

台灣入境注意！機場「行李1新規定」嚴格實施 違規最高罰100萬

罕見奇蹟照！沖繩與那國島「肉眼見中央山脈」 網直呼：台灣比想像還大

21歲加油站員工爽中「8.8億樂透」！秒辭職退休 曝真實心聲吐1遺憾

