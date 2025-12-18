台灣觀光到轉型時刻 陳世凱：將從追求人次轉為追求品質與產值

交通部長陳世凱今天(18日)出席台灣觀光協會69週年慶時，除了感謝台灣觀光協會多年來扮演台灣觀光的領航員，也強調台灣觀光已到轉型的時刻，應從過去追求的人次，轉為追求「品質」與「產值」。

台灣觀光協會18日在台北圓山大飯店舉行69週年慶，同時邀請來自歐洲的ForwardKeys智慧與行銷總監Olivier Ponti及韓國文化觀光研究院觀光研究本部長李元熙，分享國際旅遊趨勢。

台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭表示，韓國文化觀光研究院透過文化觀光的力量，讓去到韓國的國際觀光客倍增；因此交通部也將成立「台灣觀光研訓院」，打造台灣觀光的戰略產業，讓台灣閃耀在世界的觀光地圖上。

交通部長陳世凱18日在台灣觀光協會69週年慶致詞。(台灣觀光協會提供)

應邀出席的交通部長陳世凱則指出，台灣觀光已到轉型的時刻，尤其國旅從2019年疫情前的一年1.6億旅次，成長到去年的2.2億旅次，今年還會更高，顯示觀光已成為民眾的日常，因此觀光也應從過去追求的「人次」，轉型為追求「品質」與「產值」。他說：『(原音)過去我們一直在強調的是「人次」，但是未來有兩個「ㄓˊ」要來努力，一個叫做「品質」，一個叫作「產值」，我們要把台灣的產值做起來，必然要把品質做好，所以品質會是未來台灣觀光業界大家要共同努力的一個很重要的方向。那我們也很清楚，我們希望國外的旅客能夠來台灣玩，我們家裡面要做得很舒服。』

陳世凱也透露，桃園國際機場第三航廈的北登機廊廳將於25日正式營運，就是希望讓國際旅客進入台灣的國門如同回到家一般的舒適；此外，未來交通部也將透過兩項大型計畫，包括「北迴之巔」和「微笑南灣」，打造北回歸線及南台灣的觀光特色，讓國際友人及國人從北到南都玩得很開心。

台灣觀光協會會長簡余晏則表示，為了因應台灣觀光轉型的大時代，台灣觀光協會首度設立「觀光獎學金」，而且吸引了全台28所大專院校、57位不同國籍的學生，提出了42篇中英文研究報告，角逐首屆「觀光研究獎學金」；另有101所高中與大專院校、252位不同國籍的學生，拍攝了222件旅遊作品，角逐「不可錯過的台灣之旅」短片獎學金。顯示台灣觀光已經國際化，台灣不只是台灣，也是世界的台灣。(編輯：沈鎮江)