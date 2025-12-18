台灣觀光協會舉辦成立69週年年會。協會今年首度設立「觀光研究」與台灣之旅短片兩大獎學金，培育新世代觀光人才。年會也邀請國際旅遊數據分析權威及韓國文化觀光研究院觀光研究本部長李元熙分享旅遊趨勢！





台灣觀光協會舉辦成立69週年年會，今年首度設立「觀光研究」與台灣之旅短片兩大獎學金，競爭激烈，由台灣觀光協會會長簡余晏當場頒獎給得獎的學生。





台灣觀光協會69週年! 今年首設兩大獎學金培育觀光人才

台灣觀光協會會長簡余晏：「這一次第一名的，清華大學三個研究生，他們是針對酒香跟煙硝，裡面的馬祖觀光淡季，提出了解決策略，第二名是來自四個學校，五個系所的學生，他們為台灣的朝聖之旅，設計了一個磚面的遊戲app。」

年會也邀請韓國文化觀光研究院觀光研究本部長李元熙分享，韓國透過K-Culture結合觀光政策，成功帶動旅客停留時間與區域發展。





還有國際旅遊數據分析權威ForwardKeys智慧與行銷總監分享趨勢。他指出，首爾、東京與馬尼拉是來台航班搜尋量最高的城市。而未來6個月中，將使用艙等機位來台未來半年明顯成長的市場，包含雅加達、香港與紐約，顯示台灣具備吸引高端旅客的潛力。

台灣觀光協會會長簡余晏：「請到了FowardKeys的總監Olivier，他專程從西班牙飛來台灣，因為ForwardKeys它擁有全球，明年的很多的非常數據，及觀光趨勢，這兩位講者也分別的認為，台灣在整個電子數據上，還有搜尋數據上都已經是，亞洲的新興的目標的，但是最後在點下去，付費的那剎那，有所猶豫，所以今天兩位學者專家，都會針對這個提出他們的解方。」





台灣觀光協會未來將持續攜手產官學界，深化國際交流與人才培育，推動台灣觀光朝向高品質、永續發展，讓世界看見台灣！

(民視新聞楊怡安、黃柏榕台北報導)

