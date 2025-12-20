台灣觀光告別遊客人數迷思 學者：回歸品質與體感經驗

舊草嶺隧道日前推出特色燈光秀，民眾騎乘自行車時像遨遊在海洋中。示意圖。（蔡明亘攝）

交通部觀光署預估今年將有約840萬人次國際旅客訪台，觀光署長陳玉秀日前說明，對台灣來說每年800至900萬人次最適合，質量要均衡發展，產值盼每年增加2至3％。學者認為，現階段應真誠面對觀光處境，告別補助依賴並正視結構病灶，從基礎設施與服務細節務實提升品質，最後要質量並進解套發展，定義「台灣品牌」的不可替代性。

開南大學觀光運輸學院助理教授楊勝評表示，每到年底，國外觀光遊客來台總人數總被拿來檢視，今年預估來台國際客人數可能無法達成疫情後所期待回復千萬來台國際客目標，觀光署提出質量並進發展方向，扭轉普遍以來台國際客人數為指標的單一思維，或許業者還是屬意人數指標，但也不能否認提升品質重要性。

楊勝評點出，振興觀光首要任務是真誠面對數據背後真相，觀光入超與國旅疲軟，本質是台灣旅遊產品在「性價比」與「獨特性」上失靈，觀光面臨的住宿成本偏高、交通接駁不便及景點同質化等，都是國內外旅客共同的痛點。

他說，需正視鄰近國家如日本、韓國積極轉型發展，台灣的觀光產品力已然無法滿足國際旅客需求，唯有坦誠接受不足，才能放下數據包袱，啟動真正的改變。

台灣人情味總獲外國旅客大讚，楊勝評提到，基本功不能忘也不能廢，務實提升觀光品質應回歸國內外旅客最基本的「體感經驗」來改善，包括改善景點周邊行人友善空間與大眾運輸銜接，讓自由行旅客不再因交通破碎卻步，並提升國際旅客在台使用的數位便利性，包括多語系資訊一致性、預約系統整合及國際支付普及。

針對觀光旅宿缺工與服務不穩定問題，他建議，應透過專業培訓與產業升級，確保服務品質與價格相匹配，讓台灣的人情味轉化為專業且具價值的品牌力。

楊勝評也指出，應從追求千萬人次的「量」，轉向追求觀光產值的「質」，質量並進意味著在穩固大眾市場同時，精準開發高附加價值的利基市場，台灣具備豐富山岳資源、米其林級餐飲與深厚多元文化，都是發展深度旅遊養分。

楊勝評強調，當高品質體驗成為台灣觀光的標籤，自然能緩解房價過高的負評，讓產業進入「質優價實」的良性循環，總結來說，台灣觀光發展轉機不在於遊客總量的產值計算，而在於能否重現「台灣魅力」。

