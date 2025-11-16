台灣觀光大使當太熟！妻夫木聰自爆來台差點「沒帶護照」 超推台菜這兩味

妻夫木聰連續兩年擔任台灣觀光大使，超推薦來吃台菜，還想在台灣拍電影。李鍾泉攝

連續二年擔任「2025年度台灣觀光大使」的妻夫木聰，與導演大友啟史攜電影《寶島》來台參加金馬影展，並於今（16）日接受媒體聯訪。妻夫木聰透露自己對台灣有「回家的感覺」，甚至因為太過親切，這次來台灣還差點忘記帶護照。

妻夫木聰感性表示，每次來到金馬影展都能與台灣觀眾交流，讓他感到心情溫暖，笑說即使沒作品，也希望金馬能年年邀他來台灣。身為台灣觀光大使，妻夫木聰表示他會向日本人推薦台菜，特別喜歡香菜和九層塔的味道，也有帶導演去吃台菜餐廳。

妻夫木聰大推台菜精髓

妻夫木聰表示自己拍《亡命之徒》時在花蓮待過一段時間，曾想以導演的身份來台灣拍攝電影，也在台灣很多地方稍微勘景，但因為疫情中斷了拍攝計畫。他提到自己會想來台灣拍攝電影，是因為有次下雷陣雨後，「那時候我剛好坐在計程車上面，看著窗外的台北街景，突然覺得這景色有一種妖豔的風情，極具電影畫面感，當時就有一個念頭，很想在這個地方再住長一段時間，想在這邊生活或者是攝影。」

廣告 廣告

導演大友啟史則對台灣的街道極具電影感印象深刻，直言非常希望未來能有機會來台拍片，更透露他私下已來過台灣尋找拍攝靈感，但對於勘景的地點則笑說「秘密」。

妻夫木聰來台參加金馬獎。李鍾泉攝

為角色深入田調與暴動者交流

電影《寶島》橫跨數十年，記錄了沖繩複雜的歷史脈絡，對飾演主角的妻夫木聰來說是一大挑戰。他表示，在拍攝過程中，扮演10幾歲辛苦的是體力，因為長鏡頭拍攝一鏡到底，大量奔跑戲非常耗費體力，但後段演出那無處可逃的心情，則是在精神上最為困難。

但讓他印象最深的是為角色做了很多功課，重新認識沖繩歷史的過程。他分享，在做功課時看到一張描繪沖繩戰後狀態的畫作「沖繩戰之圖」，「那張畫讓我覺得光看文字原來真的是不夠的，當下我眼淚不由自主地掉了出來，以前以為自己看了那些文獻就好像懂了這些歷史，其實應該要花更多的時間，去感受過去這段歷史。」

雖然在《淚光閃閃》中已經有飾演沖繩人的經驗，但這次為了更融入角色，他提前到沖繩生活，甚至想「把全身的血都換成沖繩的血」，並透過好友與曾參加胡差暴動與當時擔任警察兩位「當事者」見面做田野調查，透過他們了解許多跟教科書上不一樣的真相，讓他意識到必須去了解事情的另一面，並透過表演詮釋自己眼睛所看到的，也希望能代替沖繩人說出他們的心聲。

妻夫木聰與《寶島》導演大友啟史參加金馬獎，很喜歡金馬影展的溫暖感。李鍾泉攝

劇本欽點妻夫木聰 最重視沖繩人的心情

談到《寶島》劇本，導演大友啟史提到撰寫劇本花了很多時間，過程中就希望妻夫木聰來飾演這個角色，很符合他腦海中想呈現的角色樣貌。導演坦言，由於電影涉及到沖繩問題的爭議，在電影推出後收到了許多正反不同的聲音，包括非預料之中的。但他強調，劇組最重視的，就是「沖繩人的心情」，這也是他們想要講述這段故事的核心。儘管收到了各種聲音和意想不到的反應，他想做的事情從未改變，並且持續在消化這些回饋。

此外，由於妻夫木聰與張震私交甚篤，被問及張震入圍金馬，妻夫木聰表示昨晚有聯絡，但張震因拍攝行程還在國外，很可惜錯過碰面機會，但他堅信張震一定會得獎，展現出兩人的好交情。



回到原文

更多鏡報報導

豬哥亮親口答應「復出」連「恁娘卡好」都出現 《藍寶石》曝他髮型是抄「外國偶像」

謝侑芯火化運回台！閨蜜謝薇安不捨「獨自躺25天」：辛苦了

朱孝天哭了！被除名「F4」巡演後首露面 情緒潰堤哽咽落淚