台灣觀光大使當太熟！妻夫木聰自爆來台差點「沒帶護照」 超推台菜這兩味
連續二年擔任「2025年度台灣觀光大使」的妻夫木聰，與導演大友啟史攜電影《寶島》來台參加金馬影展，並於今（16）日接受媒體聯訪。妻夫木聰透露自己對台灣有「回家的感覺」，甚至因為太過親切，這次來台灣還差點忘記帶護照。
妻夫木聰感性表示，每次來到金馬影展都能與台灣觀眾交流，讓他感到心情溫暖，笑說即使沒作品，也希望金馬能年年邀他來台灣。身為台灣觀光大使，妻夫木聰表示他會向日本人推薦台菜，特別喜歡香菜和九層塔的味道，也有帶導演去吃台菜餐廳。
妻夫木聰大推台菜精髓
妻夫木聰表示自己拍《亡命之徒》時在花蓮待過一段時間，曾想以導演的身份來台灣拍攝電影，也在台灣很多地方稍微勘景，但因為疫情中斷了拍攝計畫。他提到自己會想來台灣拍攝電影，是因為有次下雷陣雨後，「那時候我剛好坐在計程車上面，看著窗外的台北街景，突然覺得這景色有一種妖豔的風情，極具電影畫面感，當時就有一個念頭，很想在這個地方再住長一段時間，想在這邊生活或者是攝影。」
導演大友啟史則對台灣的街道極具電影感印象深刻，直言非常希望未來能有機會來台拍片，更透露他私下已來過台灣尋找拍攝靈感，但對於勘景的地點則笑說「秘密」。
為角色深入田調與暴動者交流
電影《寶島》橫跨數十年，記錄了沖繩複雜的歷史脈絡，對飾演主角的妻夫木聰來說是一大挑戰。他表示，在拍攝過程中，扮演10幾歲辛苦的是體力，因為長鏡頭拍攝一鏡到底，大量奔跑戲非常耗費體力，但後段演出那無處可逃的心情，則是在精神上最為困難。
但讓他印象最深的是為角色做了很多功課，重新認識沖繩歷史的過程。他分享，在做功課時看到一張描繪沖繩戰後狀態的畫作「沖繩戰之圖」，「那張畫讓我覺得光看文字原來真的是不夠的，當下我眼淚不由自主地掉了出來，以前以為自己看了那些文獻就好像懂了這些歷史，其實應該要花更多的時間，去感受過去這段歷史。」
雖然在《淚光閃閃》中已經有飾演沖繩人的經驗，但這次為了更融入角色，他提前到沖繩生活，甚至想「把全身的血都換成沖繩的血」，並透過好友與曾參加胡差暴動與當時擔任警察兩位「當事者」見面做田野調查，透過他們了解許多跟教科書上不一樣的真相，讓他意識到必須去了解事情的另一面，並透過表演詮釋自己眼睛所看到的，也希望能代替沖繩人說出他們的心聲。
劇本欽點妻夫木聰 最重視沖繩人的心情
談到《寶島》劇本，導演大友啟史提到撰寫劇本花了很多時間，過程中就希望妻夫木聰來飾演這個角色，很符合他腦海中想呈現的角色樣貌。導演坦言，由於電影涉及到沖繩問題的爭議，在電影推出後收到了許多正反不同的聲音，包括非預料之中的。但他強調，劇組最重視的，就是「沖繩人的心情」，這也是他們想要講述這段故事的核心。儘管收到了各種聲音和意想不到的反應，他想做的事情從未改變，並且持續在消化這些回饋。
此外，由於妻夫木聰與張震私交甚篤，被問及張震入圍金馬，妻夫木聰表示昨晚有聯絡，但張震因拍攝行程還在國外，很可惜錯過碰面機會，但他堅信張震一定會得獎，展現出兩人的好交情。
更多鏡報報導
豬哥亮親口答應「復出」連「恁娘卡好」都出現 《藍寶石》曝他髮型是抄「外國偶像」
謝侑芯火化運回台！閨蜜謝薇安不捨「獨自躺25天」：辛苦了
朱孝天哭了！被除名「F4」巡演後首露面 情緒潰堤哽咽落淚
其他人也在看
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 5 小時前
義大利披薩店老闆PO網公審！爆粗口罵16台灣觀光客「只點5份披薩」
義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅「pizza dal pazzo」披薩店的老闆，近日因不滿店裡的16位台灣遊客只點了5份披薩，直接在顧客面前拍影片，並大聲的用義大利語言嘲諷謾罵對方，將該影片發到自己店家的IG上。影片中一群台灣人平均三人吃一份大披薩，還笑的很開心向鏡頭打招呼，甚至比讚表示食物好吃，但不知道老闆在拍影片諷刺他們。消息一出，立刻引發許多台灣網友批評。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 天前
薔薔拿下可以色色獎！ 走鐘獎台上嗆中指通：我終於打敗你
第七屆走鐘獎15日登場，「可以色色獎」由薔薔（林嘉凌）拿下，她多年入圍該獎項，這次終於抱回獎項，上台後她笑說，自己還是會繼續拍下去：「我會繼續拍超級色的東西，中指通我終於打敗你了！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前
塑料兄弟情！館長「被問1事」翻臉開噴汪小菲、蔡董 音檔曝光
網紅館長（陳之漢）近日遭到昔日戰友「大師兄」李慶元與成吉思汗高階主管小偉的毀滅式爆料，踢爆館長不僅介入人家感情，還性騷擾男員工，要小偉傳私密照、甚至暗示要「三人行」，其中一段錄音還可以聽到，館長大罵旺旺集團董事長蔡衍明以及中國商人汪小菲，影片曝光後隨即引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
修杰楷閃兵遭求刑「2年8個月」 賈靜雯人在中國…微博發文了
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人閃兵案持續延燒中，新北地檢署繼6月第一波起訴28人後，今（14）日再起訴12人，包括修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖...FTNN新聞網 ・ 1 天前
走鐘獎／趙小僑女兒紅毯爆哭「嚇到狂倒退」劉亮佐一把抱起塞懷裡
第七屆走鐘獎15日登場，紅毯從下午兩點展開，趙小僑擔任頒獎人，與丈夫劉亮佐、女兒典典寶寶一同走上紅毯。不過典典寶寶似乎是因為人太多有些害怕，才剛踏上紅毯就不斷後退，忍不住大哭了起來，爸爸劉亮佐只好一把抱住女兒，走向前接受訪問，典典寶寶也將頭埋進爸爸懷中。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
78歲老奶奶堅守冷門遊戲6年 只有12人陪伴卻說「我們像家人一樣」
國外 Youtuber Redlyne 在尋找「死掉的」遊戲時，意外發現了一個溫馨的故事。有一位玩家 ArcticRose 經常在 VR 社交遊戲《Sinespace》中舉辦社群活動，並且持續維護著自己的地圖。當 Redlyne 與她取得聯繫後，才知道 ArcticRose 竟是一位 78 歲的老奶奶。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
走鐘獎／志祺七七外貌又進化了！連蔡哥都看傻：好帥
第七屆走鐘獎15日登場，紅毯從下午兩點展開，百萬YouTuber志祺七七入圍「最佳製作人獎」、「金頭腦」兩個獎項，步上紅毯時立刻掀起留言區一陣熱議，連紅毯主持人蔡哥都忍不住驚歎。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
63歲楊紫瓊「中空禮服」秀美胸辣翻 網見裙襬卻歪樓笑瘋：滷牛肚
63歲女星楊紫瓊有著豐富的演出經驗，精湛演技更曾榮獲多項國際獎項，近來，掀起關注的是楊紫瓊出席宣傳活動的造型，浮誇禮服讓網友集體歪樓，笑說一度看成「滷牛肚」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
無情工商？館長便當店遭爆「這些事」 網笑：新型態業配？
即時中心／林耿郁報導網紅「館長」陳之漢遭資深員工爆料多項爭議事件，引發輿論再度關注；不過令人驚訝的是，爆料內容中竟有許多關於便當店的正面事蹟，包括下令使用「頂級食材」、必須遵守勞基法等，消息一出讓部分網友笑稱，「根本新型態工商」！民視 ・ 10 小時前
韓媒業內票選「2025年度最佳韓劇CP」：《暴君的廚師》潤娥&李彩玟勇奪第2！冠軍無懸念是這部人生韓劇男女神CP！
韓媒《Joynews24》近日以來公布眾多年末總結回顧，集結來自於娛樂經紀公司、電視台人士、電影電視節目製作人、娛樂線記者等110名業內人士進行問卷調查參與投票，票選出今年關於電視劇、電影、演員、歌手、綜藝節目等榜單，目前已經公布已經公佈「2025最佳電視劇榜單」、「2025最佳韓劇演員」、「2025最差韓劇」等榜單，近日又公開最新榜單為：「2025最佳韓劇CP」，趕緊一起來看你喜愛的CP組合上榜了嗎？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 12 小時前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 1 天前
獨家／林志穎20歲當紅時當兵心情曝光 體檢甲種體格超嗨自喊恭喜
當年，全台最紅的小旋風林志穎，正夯到不能再夯、行程滿到喘不過氣。就在那個人人都在勸他「再拖一下吧」、「先把事業衝起來吧」的年代，他卻反向做了一件讓所有人都跌破眼鏡的事，20歲大紅時收到兵單，沒有閃、沒有拖、沒有靠關係，而是大聲說一句：「兵是一定要當的。」這份勇氣，放到今天依舊閃閃發亮。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
向太突宣布改遺囑！破億家產「一毛都不給兒子」 高喊：沒人有資格躺平
向太陳嵐近日在直播中提到，正考慮調整遺囑內容，計畫將家族資產「直接留給第三代」，並跳過第二代子女向佐、向佑以及兒媳郭碧婷，強調這樣做是為了讓家族成員保持自立，不會因為坐擁龐大家產而選擇「躺平」。向太表示：「沒有任何人有資格躺平。既然要做到一視同仁，那就通通不給。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《我結》回憶殺！郭雪芙朝聖SJ演唱會 「希雪夫婦」再度合體
【緯來新聞網】南韓天團Super Junior在台北大巨蛋展開三天演唱會，首日演出驚喜亮點之一，莫過緯來新聞網 ・ 1 天前
不認為黃明志是兇手！謝侑芯閨密深夜再發聲：他不可能自毀前程
黃明志暫時獲釋後昨首發文，談謝侑芯出事時他的心情，「第一次看著一個人在我面前離世，我很難過，很無助,也很震驚，我已經盡全力搶救了，但卻無力回天，這個畫面將永遠永遠留在我的腦海中，最後，希望大家不要再網暴往生者了，職業是不分貴賤的。」其中一句「職業是不分貴賤」惹怒謝侑芯閨蜜謝薇安開嗆愈描愈黑。如今謝薇安深夜在IG限動二度發文。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前