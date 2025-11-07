台灣觀光大轉型！ITF旅展盛大開幕 123國、1600攤位齊聚

ITF台北國際旅展7日起在台北南港展覽館開幕，今年規模擴大，集結123個國家與城市共有1600個攤位。（蔡明亘攝）

ITF台北國際旅展今起在台北南港展覽館開幕，今年規模擴大，集結123個國家與城市共有1600個攤位。ITF籌備委員會主任委員葉菊蘭指出，ITF是全球3大旅展之一，將持續擴大規模。台灣觀光協會會長簡余晏也說，今年ITF是台灣觀光產業的一場「大轉型運動」。交通部長陳世凱表示，將透過相關政策與計畫，攜手業界朝台灣觀光產值破兆目標邁進。

ITF台北國際旅展籌備委員會主任委員葉菊蘭表示，ITF堪稱與ITB柏林旅展、WTM倫敦旅展並列世界3大旅展之一，為亞太地區重要旅遊交流平台，今年展會規模擴大，集結123個國家及城市、1600個攤位。

葉菊蘭指出，台灣去年出境旅遊1685萬人次、國旅2.2億旅次，整體旅遊支出逾新台幣1.4兆元，展現強勁觀光動能，這屆旅展匯集部落、客庄、文化、生態等主題遊程，並由航空公司、郵輪、飯店、旅行社等旅遊供應鏈夥伴推出多元產品，滿足各族群需求，未來要將ITF做更大，將與台灣觀光產業持續進化，讓台灣人走進全世界，也讓世界走進台灣。

簡余晏說，今年台北國際旅展是台灣觀光產業的一場「大轉型運動」，航空公司、旅行社的攤位擴大且更具美學，也強調品牌服務與設計，國旅面貌與以往不同，不再只是換個地方住一晚，而是真正走入在地深入歷史、高品質。感謝政府推出萬元政策，帶動旅展出現多項萬元創新方案，從山林療癒、溫泉美食，台灣作為南島語族發源最北端的節點，是全世界獨一無二的地方，希望每個人都能在旅展裡，找到人生最美好旅程。

陳世凱提到，感謝產官學與觀光業界共同投入，帶動台灣旅遊市場持續暢旺、旅遊已融入民眾日常生活，而觀光立國也一直是交通部努力方向，在經濟表現穩健下，觀光產值已達8000多億元，現在「部部都是觀光部」，所有旅遊夥伴、旅宿業、地方政府、航空業、旅行社，都在持續努力。

陳世凱表示，未來將透過相關政策與計畫，攜手業界朝總統設定的「產值破兆」目標邁進，鼓勵民眾把握國際旅展機會，找到最適合自己的旅遊行程；政府也將持續支持觀光產業發展，未來盼透過「北回之巔」與「微笑南灣」計畫告訴大家，台灣還有很多好玩之處。

