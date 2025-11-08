台灣觀光客4大NG行為！1口頭禪嚇壞日本人：像凶狠黑道

生活中心／周希雯報導

日本因地理鄰近、加上美食與美景豐富，向來是台灣人出國首選，不過各國民俗風情不同，有時在我國習以為常的舉動，可能成為他人眼中的NG行為。長期分享台日生活的日籍YouTuber三原慧悟，就拍片分享「日本人眼中最難以理解的觀光客4行為」，其中1樣更是台灣人的口頭禪，卻可能被日本人認為沒禮貌，有網友直言，「感覺就像黑道那樣的凶狠語氣」。

三原慧悟列出台人4行為，首先「愛去連鎖店」，許多台灣人明明已經出國，卻仍要吃台灣也有分店的「一蘭拉麵」、「壽司郎」等連鎖餐廳，令他不解說「既然都來日本了，當然要吃只有日本才吃得到的料理嘛，味道幾乎一樣，真的沒必要特地去吃！」除非是牛丼或燒肉連鎖店，日本店家確實味道更好又便宜，才值得一試。再來，台灣人常用「蛤？」向店員表達疑惑，但發音容易被日本人誤解為不禮貌，「這是文化差異，真的要小心」，因此建議改用「欸？」的語氣取代。

三原慧悟建議大家用「欸」代替「蛤」。（圖／翻攝「三原慧悟 Mihara Keigo」臉書）

第三項則是「帶空行李箱」，三原慧悟發現許多台灣人會帶空行李箱入境，目的竟是為了「塞滿伴手禮帶回去」，強大購買力令他不禁笑說，「欸〜是不是太多啦？」最後則是「背包背後面」，其實搭乘大眾交通運輸工具時，禮貌上應該「背包背到前面」，尤其在尖峰時刻更該如此，才不會造成他人困擾。

三原提醒，在電車上背包需背在前面。（圖／翻攝「三原慧悟 Mihara Keigo」臉書）

影片曝光後掀起熱議，尤其台人口頭禪「蛤？」引發共鳴，「日本朋友跟我說過，台灣的『蛤』跟日本的『欸』雖然是一樣的，但給他們的感覺就像黑道那樣的凶狠語氣」、「日語的蛤→哩公三X」「店員用日文解釋後，不小心說了蛤還很大聲，店員馬上走掉，對不起」「就算知道不能說蛤，我去日本的時候也不小心說了好幾次，本能反應真的沒辦法控制」、「日本89太愛蛤」。其他人則分享，「第一個就中標」。「台灣買的到價格差很大啊」、「味道雖然幾乎一樣，但價格不一樣啊」、「可是日本的一蘭真的有比較好吃欸」。

