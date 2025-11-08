台灣觀光客4大NG行為！1口頭禪嚇壞日本人：像凶狠黑道
生活中心／周希雯報導
日本因地理鄰近、加上美食與美景豐富，向來是台灣人出國首選，不過各國民俗風情不同，有時在我國習以為常的舉動，可能成為他人眼中的NG行為。長期分享台日生活的日籍YouTuber三原慧悟，就拍片分享「日本人眼中最難以理解的觀光客4行為」，其中1樣更是台灣人的口頭禪，卻可能被日本人認為沒禮貌，有網友直言，「感覺就像黑道那樣的凶狠語氣」。
三原慧悟列出台人4行為，首先「愛去連鎖店」，許多台灣人明明已經出國，卻仍要吃台灣也有分店的「一蘭拉麵」、「壽司郎」等連鎖餐廳，令他不解說「既然都來日本了，當然要吃只有日本才吃得到的料理嘛，味道幾乎一樣，真的沒必要特地去吃！」除非是牛丼或燒肉連鎖店，日本店家確實味道更好又便宜，才值得一試。再來，台灣人常用「蛤？」向店員表達疑惑，但發音容易被日本人誤解為不禮貌，「這是文化差異，真的要小心」，因此建議改用「欸？」的語氣取代。
三原慧悟建議大家用「欸」代替「蛤」。（圖／翻攝「三原慧悟 Mihara Keigo」臉書）
第三項則是「帶空行李箱」，三原慧悟發現許多台灣人會帶空行李箱入境，目的竟是為了「塞滿伴手禮帶回去」，強大購買力令他不禁笑說，「欸〜是不是太多啦？」最後則是「背包背後面」，其實搭乘大眾交通運輸工具時，禮貌上應該「背包背到前面」，尤其在尖峰時刻更該如此，才不會造成他人困擾。
三原提醒，在電車上背包需背在前面。（圖／翻攝「三原慧悟 Mihara Keigo」臉書）
影片曝光後掀起熱議，尤其台人口頭禪「蛤？」引發共鳴，「日本朋友跟我說過，台灣的『蛤』跟日本的『欸』雖然是一樣的，但給他們的感覺就像黑道那樣的凶狠語氣」、「日語的蛤→哩公三X」「店員用日文解釋後，不小心說了蛤還很大聲，店員馬上走掉，對不起」「就算知道不能說蛤，我去日本的時候也不小心說了好幾次，本能反應真的沒辦法控制」、「日本89太愛蛤」。其他人則分享，「第一個就中標」。「台灣買的到價格差很大啊」、「味道雖然幾乎一樣，但價格不一樣啊」、「可是日本的一蘭真的有比較好吃欸」。
原文出處：台人「1口頭禪」日本人嚇傻：像凶狠黑道！赴日「4大NG行為」一票網自首
更多民視新聞報導
作家玩哏遭炎上：看完唐綺陽書就退費！急道歉釣出國師發聲
家寧「鬼轉當農村妹」被誇手腳俐落！興奮大笑：還是我轉行
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
其他人也在看
飯店泡麵吃不完怎處理？他曝關鍵「絕對別這樣做」：超臭、根本睡不著
台灣人最愛去日本旅遊，當地泡麵、甜點總讓人念念不忘，但因為當地民俗，除了在店內品嘗，很難找到開放空間享用，因此飯店房間便是好選擇。不過有時候泡麵吃不完，該怎麼處理，才不會造成困擾？有日本知名飯店業者分享妙招。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
陸女錄取新加坡航空「入職一天就被炒」 上網喊冤：只是在貴賓區拿了幾瓶水！
據新媒《8視界新聞網》報導，一名網名「可可醬」的中國籍女子在社交平台《小紅書》發文，爆料新加坡航空（Singapore Airlines）「光環下的冷漠真相」，並宣稱遭到該公司的「羞辱與騙局」。可可醬在文中表示，自己因為懷抱著空姐夢，又嚮往新加坡航空多年來始終在「全球最佳航...CTWANT ・ 1 天前
到了日本才發現不一樣？外國人以為的日本人VS實際上的日本人
世界各國人在其它國家或地區通常都會給人固定印象，例如美國人很友善、台灣人很熱心等等，那麼日本人在世界各國人的心中又是什麼樣子呢？這些預設是否與實際相符呢？這次LIVE JAPAN訪問了10位在日本就讀語言學校的外國人對於日本人的印象，並進一步詢問親自到日本之後實際狀況是否與自己所想的有落差，一起來看看究竟來自不同國度的人們在來日本前後對於日本人有什麼樣的想法吧！ ※本文純屬受訪者個人意見LIVE JAPAN ・ 1 天前
才爆投資慘虧17億！黃立成生日幽默發文：不要被破產清算
「麻吉大哥」黃立成7日過53歲生日，卻因加密貨幣投資失利，帳戶淨值僅剩14.9萬美元（約459萬新台幣）；他在社群發文自嘲，引發網友熱烈回應。中天新聞網 ・ 3 小時前
中國駐日外交官薛劍開嗆：要砍日本首相高市早苗的頭
中國駐日外交官薛劍開嗆：要砍日本首相高市早苗的頭EBC東森新聞 ・ 8 小時前
鄭麗文堅稱白色恐怖秋祭不紀念吳石 主辦單位採通標明「吳石烈士」打臉
國民黨主席鄭麗文今天（11/8）下午出席「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，傳出共諜吳石是紀念對象之一，鄭麗文一再提到該活動並無紀念吳石，主辦單位也說活動不針對吳石等特定犧牲者祭悼，不過查看這場活動的採訪通知，卻寫著「吳石、朱楓等烈士的犧牲，卻是台灣五○年代白色恐怖的開始，倖存的政治受難者」還說他們「出獄後仍堅守紅色信仰」。太報 ・ 1 天前
中戰狼威脅高市早苗「膽敢插手台海就斬首」！日議員硬起來：驅逐出境
日本首相高市早苗近日指出，若「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，讓中國氣炸。中國駐大阪總領事薛劍8日在在X發文「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，遭砲轟後刪文。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，有日本眾議員曾經痛批薛劍應被視為「不受歡迎人物」並驅逐出境。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
愛買手搖飲注意！前稽核人員曝「看到店員手上2情況」：請轉頭買別家
愛喝手搖飲的人注意！一名曾經擔任飲料店稽核人員的網友提醒，只要看到店員手部有2特徵「請馬上轉身去買隔壁的」，貼文一出引發議論。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
中度颱風鳳凰轉彎要來了！ 估週三晚間登陸、5縣市侵襲率超過90%
[Newtalk新聞] 中度颱風「鳳凰」轉彎朝台灣而來，中央氣象署預估，最快今（10）天晚上發布海上警報、明天發布陸上警報，週三最靠近台灣，並可能在當晚登陸中南部。根據氣象署發布的暴風侵襲機率圖，台南、高雄等5縣市超過90%，台中也有84%，全台皆須嚴加防颱。 氣象署指出，第26號颱風「鳳凰」中心位置今（10）天凌晨2點時位於鵝鑾鼻東南方580公里，以每小時19公里速度，向西北轉北北西進行，已通過菲律賓呂宋島，持續朝西北西方向前進，依照路徑預測，「鳳凰」將北轉拐彎朝台灣海峽持續前進，之後再轉東北通過台灣。 氣象署預測，由於「鳳凰」經過陸地而且北上過程中環境條件不利於其發展，強度將逐漸減弱。週二受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島須慎防大雨及豪雨；週三隨著颱風接近，中南部地區也有大雨或局部豪雨，週四颱風減弱並逐漸遠離，除北部地區仍有局部較大雨勢外，其他地區雨勢趨緩。 根據氣象署最新公布的暴風侵襲機率圖，有5縣市遭侵襲機率超過90%，分別為：台南94%、嘉義縣92%、嘉義市91%、雲林90%、高雄90%。而超過80%包括：屏東88%、台中84%、花蓮81%新頭殼 ・ 6 小時前
淑麗氣象／鳳凰颱風要轉彎了！最新影響時程一次看
淑麗氣象／鳳凰颱風要轉彎了！最新影響時程一次看EBC東森新聞 ・ 7 小時前
今日風雨越晚大！「這幾地」恐迎大豪雨 專家曝「颱風假」關鍵點
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導中度颱風鳳凰強勢襲來，根據中央氣象署資料顯示，鳳凰目前位在北緯16.7度，東經120.2度，以每小時19公里速度，向西北西進行...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
嚴加戒備！「鳳凰」大迴轉襲台 氣象署曝海陸警發布時間
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導中颱「鳳凰」來勢洶洶，恐將北轉直撲台灣。中央氣象署預報員朱美霖今（10）日上午於記者會說明，今日下午至傍晚可能發布海警；陸警則可能落在明（11）日上半天，12、13日是颱風最接近台灣的時候，預計是以「輕颱」的程度影響，但仍會帶來風雨，提醒民眾嚴加戒備。民視 ・ 3 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 1 天前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
寶佳「4字頭破壞價」掀房市風暴！賣厝阿明：這是市場機制理性選擇
寶佳機構旗下建案傳出以「4字頭破壞價」搶市，這種大建商的降價策略正在市場上掀起滔天巨浪，中小型建商的生存空間遭受嚴重擠壓。 寶佳低價搶市 引發業界震撼 最近房市最熱門的話題，莫過於寶佳機構在台中推出的「破壞價」建案。根據市場消息，寶佳子公司聚佳建設在潭子區的新案「聚佳豐美」，主打以房價4字頭就能入住14期生活圈，另一子公司和峻建設也在北屯機捷特區推出同樣4字頭的建案，在區域市場中顯得格外親民。賣厝阿明 ・ 3 小時前
鳳凰颱風「海、陸警時程」曝！越晚雨越大 這天全台雨風最猛
鳳凰颱風今（10）日清晨通過菲律賓呂宋島，中心已進入南海，預估今明兩天將逐漸北轉接近台灣，中央氣象署預計今日下午至傍晚發布海上颱風警報，明日上半天發布陸警。氣象署預估鳳凰颱風今明兩天將逐漸北轉，並在週三、週四（12、13日）最接近台灣。受到颱風外圍環流與東北季風共伴影響，今起至週二北部、東半部降雨將持續增強，局部地區有豪雨以上等級的機率。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 1 天前
斷言「這人」有總統命能登大位！命理師揭1特徵：和賴清德一樣
運勢算命是一項玄學，經常引發話題，相信與否往往也是見仁見智。過去曾精準算出柯文哲66歲「走入空亡」的命理師周映君，日前解析台北市長蔣萬安的運勢變化，指出未來走「金水運」的他恐會遇上壓榨等考驗，鐵口直斷「我覺得沒辦法當總統」。不過，塔羅牌小孟老師卻持不同看法，認為蔣萬安面相有「龍臉」和總統賴清德一樣，未來有機會登頂大位。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
大氣系生賭「台北至少2天颱風假」 沒放送300份雞排、珍奶
鳳凰颱風預估週三（12）日深夜登陸台灣中部，是否放颱風假也備受民眾關心。一名似乎為台大大氣系的學生預測，這次台北至少放兩天颱風假，若都沒放將會發送300份雞排和波霸奶茶，引來網友狂刷一排卡位。中天新聞網 ・ 2 小時前
伊能靜母子直播合唱《情非得已》遇「版權警告」 1招回擊笑翻網
知名女星伊能靜近日與兒子「小哈利」庾恩利同框開直播，母子倆清唱歌手「哈林」庾澄慶的代表作《情非得已》。正當兩人唱得投入時，伊能靜突然被網友虧「版權警告」，她立刻幽默回應：「來，把我前兩天那個直播的零頭，甩給他那個...那個他們買版權。」小哈利則一臉疑惑問：「這還要版權嗎？」母子自然又逗趣的互動，讓網友們哭笑不得。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前