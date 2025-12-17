台灣觀光工廠哪個最強？網友狂推「１隱藏景點」，免費吃到飽還有伴手禮

台灣觀光工廠近年來蓬勃發展，從傳統產業轉型為寓教於樂的旅遊景點，不僅能深度了解在地產業文化，更能享受親手體驗的樂趣。日前一名網友在社群平台詢問推薦的觀光工廠，意外引發熱烈討論，眾多網友紛紛分享私房景點，從免費入場、試吃到DIY體驗，各有特色的觀光工廠成為親子出遊或朋友聚會的熱門選擇。

觀光工廠推薦哪裡

一名網友在社群平台Threads發文表示，「台灣有什麼超讚的觀光工廠呀？真的迷戀到不行」，更直呼「日本的也可以，我好喜歡觀光工廠」。這則簡短的詢問文，立即吸引眾多網友回應，紛紛推薦自己的口袋名單。

虎牌米粉觀光工廠：米粉免費吃到飽

在眾多推薦中，宜蘭的「虎牌米粉觀光工廠」獲得最多網友青睞，除了販賣各式米粉、冬粉、麵、調味品類商品，也有許多活動，包含彩繪碗米粉DIY、手作米粉DIY等等。「在古早味的裝潢裡面吃免費米粉，門票可以折抵消費，等於逛完再帶包麵條回家」「米粉可以一直續吃，拌醬紅糟魷魚也超好吃，加爆必買！門票可以換DIY體驗或是伴手禮１袋麵條，縣民只要100元！有得吃又有得拿」「宜蘭的虎牌米粉觀光工廠我覺得很好逛」。

▲虎牌米粉觀光工廠有炒米粉可吃。（圖片來源：Yuki's Life）

宜蘭虎牌米粉那個年代觀光工廠

地址：宜蘭縣五結鄉利興三路5號

電話：03-990-7718

時間：週一至日09：00～16：30

其他：全票200元／優待票100元／３歲以下兒童免費

其他觀光工廠推薦

除了虎牌米粉，網友們也熱情分享其他優質觀光工廠，「推推白人牙膏觀光工廠，夏天吃冰棒，冬天喝薑母茶，一年四季都可以去」「台中的伊莎貝爾烘焙觀光工廠不錯，有點心試吃，還有附茶可以配，DIY有畫糖霜餅乾，有伴一起的話，可以比誰畫的好」「台南南區的彩妝觀光工廠～台灣美研院，可以來化妝、穿禮服、拍美照」「絕對是推個品皇，免門票，咖啡奶茶免費喝」

親子觀光工廠推薦

另外也有人推薦親子適合去的景點，「推推宜蘭奇麗灣珍奶文化館，有DIY珍奶跟DIY做珍珠～很適合親子、情侶」「宜蘭的蜡藝蜡筆城堡，推一個！去過２次，親子超適合」「我小學的時候去過彈珠汽水的，不知道現在還在不在，在苗栗，滿好玩的，在工廠內可以無限喝彈珠汽水」，認為這些地方能讓小孩盡情玩樂。

▲苗栗的彈珠汽水觀光工廠有彈珠汽水DIY活動，還能喝到飽。（圖片來源：可大王愛旅行）

