台灣觀光快閃南灣人氣商場 2000多人感受魅力

多位貴賓到場出席開幕活動，歡迎旅客到台灣觀光。（記者孫愛薇／攝影）

由台灣觀光署舉辦「Feel Taiwan – Natural. Culture. Discovery.」台灣觀光快閃推廣活動，22日將珍奶、台灣黑熊與台灣知名景點拍照看板現身南灣人氣商場Westfield Valley Fair，以3D視覺藝術拍照裝置、集章抽獎與精緻小贈品，向灣區民眾呈現生動的台灣自然、人文與旅遊魅力。一日快閃活動超過2000位在地民眾感受台灣魅力。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔表示，台灣有很多風景，喜歡爬山的人，可以到台灣爬山，喜歡溫泉的人可以到台灣享受一下，「每個禮拜有超過50班直飛來往舊金山與桃園的班機，三家主要航空公司帶遊客到台灣，歡迎大家來到台灣。」

交通部觀光署駐舊金山辦事處主任李思賢表示，快閃活動面向南灣地區民眾。觀光署針對南灣地區做過調查，平均收入水準高，有眾多國際家庭，並有高意願到亞洲觀光，趁感恩節長假來臨前，居民開始準備禮物之際，對來到商場的客人進行宣傳，台灣擁有豐富的自然資源，廟宇、原住民等多種文化，「邀請大家來到台灣，發現台灣」。

開幕表演邀請台裔舊金山歌劇院大提琴家柯容軒現場演奏「望春風」與「月亮代表我的心」兩首經典台灣曲目，悠揚的彈奏聲迴響在中心廣場，吸引眾多民眾駐足聆聽。

快閃活動設計豐富，將台灣景點濃縮在3D立體視覺拍照牆與民眾互動，一組為從象山俯視台北101的「視覺錯位趣味合照」，只要將照片上下翻轉就如同在象山倒立的紀念照，有趣的臨場拍攝效果，吸引眾多年輕與親子族群排隊拍照紀念。

另一組打造「環島自行車之旅」場景，騎乘腳踏車感受池上稻田伯朗大道、日月潭環潭與從七星潭出發一路往高海拔的武嶺路段登山王(King of Mountain,KOM)，將三組台灣自行車旅行景點濃縮成風景明信片，沉浸於台灣獨特的自行車騎乘風景。

快閃活動獲得多家航空公司與旅行業者支持，包括中華航空、長榮航空、星宇航空以及Mango Tours在現場提供台灣旅遊產品諮詢。華航與星宇航空各贊助一張舊金山—台北來回機票作為現場抽獎大獎外，在現場還有打卡轉盤活動，現場排隊人潮不斷。

