台灣觀光痛點？飯店缺少「這1設備」成日遊客惡夢 日作家點頭：會瘋掉

生活中心／王文承報導

台灣冬天到來時，卻成赴台日本遊客的惡夢，因飯店房間內空調「只有冷氣、沒有暖氣」，往往讓日本人當場崩潰。（示意圖／PIXABAY）

冷氣團來襲，台灣近日氣溫明顯下降，各地低溫直逼10度，山區甚至出現降雪現象，吸引不少民眾前往武陵追雪。然而，對於認為台灣「四季如春」的日本遊客來說，這樣的天氣卻成了惡夢，尤其在頂著寒風回到飯店後，才發現房內空調「只有冷氣、沒有暖氣」，往往讓人當場崩潰，也引發不少網友感嘆「實在不習慣台灣飯店沒有暖氣」，凸顯出台日生活文化的巨大差異。

台飯店缺1設備日遊客崩潰 日作家點頭



定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」近日在臉書粉專發文分享，日本人住台灣飯店時，冬天最讓他們開心、甚至會「高興到跳舞」的，其實是一個功能。他指出，對目前在台灣生活或旅遊的日本人來說，大床、附早餐、便宜房價或漂亮的衛浴設備都不是重點，反而是一台「兼具冷暖功能的空調」才是最重要的關鍵。

歐吉桑也提到，除了日本飯店的空調幾乎都有暖氣功能外，還有不少日本人誤以為「台灣一年四季都很熱」，因此只準備輕便衣物，結果遇到寒流來襲、飯店卻只有冷氣功能，「真的會直接崩潰」，並笑說「因為我自己也有過一模一樣的經驗」。

貼文曝光後，引發網友熱議，有人直言「台灣平地冬天太短，加上想省錢的人多，幾乎沒人裝暖氣」、「台灣很多旅館真的只有冷氣」，也有人分享實用經驗，「有些飯店可以向櫃檯借毛毯或小型電暖器，記得詢問看看」。此外，也有網友提醒，「北部如果太濕冷，開暖氣反而會讓室內更潮濕，牆壁摸起來濕濕的也很常見」。

另一方面，也有不少有日本旅遊經驗的台灣人表示，自己其實「不太習慣日本的暖氣文化」。有人分享，「冬天去日本，好幾次早上醒來喉嚨痛到不行，一直以為感冒，後來才發現是暖氣開太乾燥造成的」、「即使多年往返日本出差或旅遊，至今仍無法適應日本旅館冬天的暖氣」。也有人直言，「日本旅館的暖氣常常開得太熱，還不能調整，室內熱到滿身汗、室外冷到刺痛，溫差超大，尤其是有露天溫泉的旅館，這種感受特別明顯」。

