「台灣觀光被缺工耽誤！」晶華潘思亮說重話:盼「做好1事」提升國旅品質

記者簡浩正／台北報導

台北晶華酒店於酒店中庭打造3層樓高、總高近12公尺的耶誕樹，今（27）日晚間舉辦點燈儀式。（圖／晶華酒店提供）

耶誕節即將到來，台北晶華酒店於酒店中庭打造3層樓高、總高近12公尺的耶誕樹，今（27）日晚間舉辦點燈儀式，董事長潘思亮親自出席點燈儀式。對於明年旅宿業將開放申請外籍移工，他雖表示非常看好，但也直言「台灣觀光、國旅就是被缺工耽誤，離職率越高就越缺」，解決缺工問題，是解決台灣觀光很重要的起點。

晶華酒店今晚邀請到海瑞溫斯頓Harry Winston亞太區副總裁曾文湘、Ginza Sand創辦人暨社長森本龍一擔任點燈嘉賓，與潘思亮和營運長吳偉正攜手點亮酒店中庭總高近12公尺的精品聖誕樹；飯店表示持續使用LED燈串，長達40天的聖誕季節，用電量可較之前使用千顆鎢絲燈泡時節省5,800度電，相當於減少碳排放量約2865公斤。現場並推廣主廚設計的「聖誕限定午茶組」以及11月29日在飯店前方時尚廣場所舉辦的「晶華聖誕‧慈善市集」活動。

廣告 廣告

行政院院會日前拍板「跨國勞動力精進方案」，包含將新增製造業藍領移工配額，及開放旅宿業與商港碼頭業的外國技術人力，雇主必須替1名本國勞工加薪新台幣2000元，才能增聘1名外籍工作者，且必須透過勞動部跨國延攬中心引進等。

潘思亮今晚會後接受媒體聯訪，對上述政府政策表達肯定。台灣這次政策的特色在於每聘用1名外籍員工，公司也會為現有員工加薪，形成「公平待遇」的良性循環，政府也首度直接在國外聘僱，建立國際「公平聘僱」先例。他說國內旅宿業普遍缺工約2至3成，政策允許聘用10%外籍員工，預估可填補約一半缺口，人力補足後可承接更多生意，「是解決台灣觀光產業很重要的起點。」

他並以日本為例，說日本能以觀光立國，最重要的政策配套，就是開放外籍移工。「大家看到現在日本的觀光、服務業能有如此規模，都是因為有外籍勞動力支撐。」潘思亮直言，台灣觀光業是被缺工綁住，解決缺工，就能解決台灣觀光問題、國旅品質的根本。

更多三立新聞網報導

2025農曆10月運勢大解析！猴鼠龍工作面臨轉折「這生肖」恐遇血光之災

簡直浪費錢！專家點名「5居家用品」應立刻停止購買 曝省錢絕招

終結「直美」！40醫團談妥「2大關門條款」：醫師補訓2年才可做醫美

蘇丹紅化妝品「新增1代工業者」食藥署曝「這款潤唇膏」暴增6000支下架

